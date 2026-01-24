汽車零件業盯美關稅兩重點 關切實施日期及政府補助方案

行政院昨（23）日於台南舉行汽車產業座談會，對於此次台美對等關稅成果，與會代表對於台灣的汽車零組件稅率下降至15%，均表肯定，不過現場聚焦兩大重點，包括實施時間及政府補助方案。

車燈廠商巨鎧（2254）副總熊金鐸即表示，該公司董事長吳柏樺22日已迫不及待赴美爭單，並預期今年第1和第2季訂單可快速回流。

此次汽車產業座談會，由行政院長卓榮泰主持，與會代表包括有大億交通、巨鎧、桂盟、帝寶等十多家汽車零組件廠商。

卓榮泰表示，待關稅水準確定後，成本計算與政府支持政策將更為明確，產業即可放手拓展海外市場，帶動整體發展。政府已提出多項配套措施。

針對台灣的汽車零組件稅率由26.25%（包含基本關稅）下降至15%，業界一致表示是項利多，業者關心實施日期，院方回應將進一步掌握美方的行政流程，由美方公布確定時間。

其次，業界關切拓銷市場的政府補助措施，對此，經濟部在特別預算中編列460億元，提供廠商補助。