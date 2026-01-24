十大建商總銷2025年減29% 史上最慘 態勢「北強南弱」
房市冷颼颼，建商推案也放緩步調。根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固（2548）、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇，總銷金額合計約5,329億元，不僅較前年減29%，也是史上最慘，另外推案個數則從154件銳減至88件，年減逾四成。
值得一提，此次中南部建商幾乎全軍覆沒，2024年還有富宇建設、聯聚建設、豐邑等，但今年僅國城建設一家突圍而出，取而代之的是華固、元利、新潤等北部建商強勢回歸，「北強南弱」態勢相當明顯。
591新建案指出，房市寒冬迫使建商由攻轉守，布局上全面轉為「保蛋黃、攻商辦」，去年全台包含十大建商在內，共有30筆百億大案，不僅有八成集中於北台灣都會地區，中南部也多見於西屯區等精華地段，顯然蛋黃區已成建商最大避風港。
龍頭寶佳機構今年推案力道雖略有下滑，仍強勢輾壓其他競爭者，只是隨著去化放緩，龐大推案量也轉為庫存壓力，近來旗下位在外圍區塊的個案，不少都已率先開出降價第一槍，此舉是否會有其他建商跟進，並引起全面降價潮，為今年市場最關鍵的觀察指標。
首次奪得亞軍的華固建設，重心仍以雙北地區為主，且積極固守商辦市場，像位於北投與南港的「華固創滙園區」及「華固中央置地」，兩岸總銷突破400億元，更搭上輝達打響知名度。
季軍興富發近年推案版圖南移，北部僅有新北市新莊區「國家壹號廣場」一場大型商辦案，總銷及戶數均年減五至六成，操作保守。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言