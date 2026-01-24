餐飲「百億俱樂部」 三強爭霸 展開新一輪競爭

台灣餐飲市場「百億俱樂部」（年營收破百億元）成形。饗賓（7883）餐旅昨（23）日以400元登錄興櫃、強勢開局躍上餐飲族群新股王。包括靠連鎖規模擴張的王品、以全球布局拉開成長曲線的美食-KY，以及憑高單價Buffet模式快速放量、新加入戰局的饗賓，百億級餐飲版圖三強鼎立，展開新一輪競逐。

饗賓以每股400元登錄興櫃，相較於興櫃前券商承銷價300元，首日溢價超過三成，一舉奪下觀光餐飲「新股王」，反映市場對「饗食天堂」、「旭集」、「開飯川食堂」等品牌營運動能的高度期待。饗賓過去兩年營收已穩站百億元級距，去年繳出117.1億元成績單，此次強勢站上資本市場，不僅為百億俱樂部再添新成員，象徵餐飲業的擴張速度與企業化程度將進入下一階段。

營收逾百億的餐飲三強比一比

隨著外食需求推升市場規模，台灣資本市場正養出愈來愈多具百億營收量級的餐飲企業。其中，王品集團近年持續推動多品牌策略與門市調效，今年在台業務（不含中國大陸）喊出挑戰第二個百億元目標；若以集團合併營收計算，王品已連續兩年站上200億元級距，穩居餐飲業龍頭。美食-KY則以85度C布局兩岸與美國市場，雖面臨中國大陸門市數調整壓力，但美國展店動能強，使去年營收仍維持在180億元以上，展現美國市場的支撐力道。

這三家餐飲業者商業模式各異，其中，王品主打連鎖體系與營運效率、美食-KY倚重跨國布局與規模優勢、饗賓則以高單價 Buffet 與多品牌組合快速放量。隨著饗賓加入戰局，百億級餐飲的競爭不再只是營收規模之爭，而是品牌、採購規模與海外拓展速度的全面角力。

展望後市，饗賓董事長陳毅航已設定中長期成長藍圖，目標2028年挑戰200億元營收、2035年進一步挺進500億、力拚市值千億，朝世界級連鎖餐飲品牌邁進。王品董事長陳正輝過去也曾於兩年前宣布啟動「千億市值」計畫，目標在2031年底，提升至1,000億元。