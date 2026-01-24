新聞分析／維持雙品牌 恐難放大合併效益

流通業進入大併購時代，美廉社母公司突然宣布收購ＯＫ超商，開啟了超市跨足超商經營的先例。只不過，商業收購講求的是合併效益，如果收購後，還要以雙品牌各自經營，以現有的市場格局說，恐怕難以發揮最佳戰力。

台灣的流通市場早已廝殺得非常慘烈，量販、超市、超商之間的界線，早已變得非常模糊。

統一超商背後的統一集團，早早併購了家樂福，在量販、超市、超商領域都擁有極高話語權；而全聯雖然早已穩居超市龍頭，還是選擇跨界併購了大潤發，並改名為「大全聯」；與此同時，超商二哥全家，同樣也是穩定成長，在流通市場占據一席之地。

從流通市場來看，統一集團、全聯愈長愈大，穩穩占據市場老大、老二的位置，這讓市場上其他業者面臨相當大的壓力。美廉社選在此時併購ＯＫ超商，雖有些出乎市場意料，但也是看中流通界線開始趨於模糊，若再不即時擴展自己的版圖，最後恐怕只能在夾縫中求生存。

只是，各界好奇，雙方合併後，若仍以雙品牌方式經營，真能有效放大合併效益？

事實上，美廉社的門市，與其說是超市，在店面規格、生鮮比例等，其實偏向超商，加盟比率過低，直營店成本高，若無高毛利商品支撐，獲利難以展現；ＯＫ在店格上，更是遠遠落後同業。

從商戰角度來看，ＯＫ對上統一超商與全家雙強，彷彿蚍蜉撼樹，在超商市場中毫無撼動之力；不過，若美廉社能在合併之後，尋找合適地點，將ＯＫ改為美廉社，採購、管理有望進一步降低成本，放大經濟規模，甚至有機會達成「一加一大於二」，在流通市場發揮最佳戰力，這也會是三商家購收購ＯＫ之後，能否快速擴展市場版圖的關鍵考驗。