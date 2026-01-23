維新醫療集團董事長許景琦受邀阿滋海默症全球會議演講

兩年一度的「第37屆國際阿爾滋海默氏症全球會議」，將於4月12至16日在法國里昂國際會議中心登場，這場在國際上號稱僅次於諾貝爾醫學獎的盛會，台灣是會員國，國家代表是台灣失智症協會，將於現場擺設展位，而維新醫療集團董事長許景琦，也受邀擔任講師，分享研究成果。

許景琦強調，台灣已邁入超高齡社會，他將在法國發表一場演講，公開他研究探討抗發炎飲食遵從度(以抗發炎食物所提供的飲食能量百分比衡量)與阿茲海默症(AD)特異性死亡率及全因死亡率之間的關聯，並進一步檢視此關聯是否因性別或種族／族裔而有所差異。本研究採用全國性大型世代資料進行分析。

許景琦是精神科名醫，其醫療團隊分析了2007至2014年美國國家健康與營養調查(NHANES)中1萬8,795名≥18歲的美國成人。抗發炎飲食遵從度定義為來自抗發炎食物的總能量攝取百分比，並分為四類：0%、<5%、5-9.99%、以及≥10%。研究結果包括AD特異性死亡率與全因死亡率，死亡資料來自國家死亡指數。

值得注意的是，在次族群分析中，抗發炎飲食與AD死亡率之間的反向關聯開始顯現。男性與非西班牙裔白人中，抗發炎攝取為0%者具有最高的AD死亡風險(相較於≥10%攝取組，HR 分別為12.83與 3.77)，顯示抗發炎飲食在這些族群中可顯著降低風險。

相對地，在女性或非白人族群中，並未觀察到顯著關聯。即使是相對少量的抗發炎食物攝取(≥10%的總熱量)，亦與上述次族群中較低的AD死亡風險，以及整體族群中較低的全因死亡風險相關。

較高比例的抗發炎食物攝取與較低的全因死亡率相關，並呈現降低AD特異性死亡率的趨勢。此保護效果主要出現在特定次族群，尤其是男性與非西班牙裔白人。

即便僅有約10%的飲食熱量來自抗發炎食物，亦與這些族群中較低的死亡風險相關，顯示透過可行的飲食調整即可產生潛在效益。本研究結果支持，調整飲食組成是一種實際且低成本的介入方式，可能透過減輕神經發炎反應來降低AD死亡風險。

許景琦表示，這次他前往里昂，還在亞太呼吸睡眠整合協會理事長鐘威昇醫師支持，以及秘書長蔡志誠召集下，一起組成台灣醫療界團體前往，參訪荷蘭侯格威及法國蘭德絲的阿爾茲海默症失智村。