新興出售296,428 載重噸超大型原油輪高登輪 處分利益約3.69億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

新興（2605）公司為汰換船舶，董事會23日通過子公司新興（新加坡）公司以6,800萬美元（約21.48億元）向關係人Kenmore Shipping Inc.購入296,428 載重噸超大型原油輪高登輪，再以美金7,840萬元（約24.77億元）予Sinokor Maritime co., Ltd.。

公司表示，高登輪原為100%持股之孫公司Kenmore Shipping Inc.持有，新興因集團營運策略考量，於115/1/23董事會決議以美金6,800萬元移轉予同為公司100%持股之子公司新興航運(新加坡)公司。預計處分利益約美金1,167萬元（約3.69億元），預計於115年3月下旬至4月底間完成該出售交易。

