新興出售296,428 載重噸超大型原油輪高登輪 處分利益約3.69億元
新興（2605）公司為汰換船舶，董事會23日通過子公司新興（新加坡）公司以6,800萬美元（約21.48億元）向關係人Kenmore Shipping Inc.購入296,428 載重噸超大型原油輪高登輪，再以美金7,840萬元（約24.77億元）予Sinokor Maritime co., Ltd.。
公司表示，高登輪原為100%持股之孫公司Kenmore Shipping Inc.持有，新興因集團營運策略考量，於115/1/23董事會決議以美金6,800萬元移轉予同為公司100%持股之子公司新興航運(新加坡)公司。預計處分利益約美金1,167萬元（約3.69億元），預計於115年3月下旬至4月底間完成該出售交易。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言