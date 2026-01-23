快訊

台中廣三SOGO福袋2月7日開賣 1680元福袋拚中15萬鑽戒

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廣三SOGO百貨福袋兩重好禮：開箱抽家電、再拚15萬鑽戒，新春開運一次到位。業者提供
迎接2026嶄新一年，台中廣三SOGO百貨以滿滿誠意與好運迎賓，推出年限定「奔馬迎新 福滿袋」，將於2月7日上午10點30分準時開賣福袋憑證，限量300份，每袋售價1,680元，主打超高CP值與夢幻大獎，兩重好禮：開箱抽家電、再拚15萬鑽戒，新春開運一次到位。

「奔馬迎新 福滿袋」主打高CP值內容，每組皆含20吋多功能行李箱，配備海關鎖、飲料杯架、手機支架、避震止滑輪、置物掛鉤與擴充設計，實用度滿分，整組內容物總價值超過 6,800元，讓消費者買福袋也能直接回本。

第一重好禮「金馬好運到」，每箱皆有機會抽中多項人氣家電與熱銷好物，包括OGAWA全能溫熱氣壓按摩椅墊、FUJI小姿足美腿機、Tokuyo 3D足摩利足部按摩器、BGYM電動迷你健步機、象印強火力電烤箱等，讓消費者買福袋就能抽福氣。

第二重壓軸再加碼夢幻大獎，將抽出金鈿紅碧璽鑽石戒指(價值15萬9,800元)與高島iVoz Pro AI沙發按摩椅(價值5萬8,800元)，新春開運滿載而歸。

2月7日起，持廣三SOGO百貨APP至12樓贈品處，扣60點＋現金1,680元 即可購買福袋憑證乙張，每人每卡限購一份。福袋將於2月17日大年初一領取，當日下午1點30分於1樓廣場整隊、2點開始發放，為新年揭開好運序幕。

配合新春檔期，廣三SOGO百貨同步推出「神馬玩YEAR！開心過新年」系列活動，2月7日至2月8日於1樓廣場舉辦「勇闖新年大街 納福行動」，集結新春市集與闖關體驗；2月15日小年夜登場「紅白娛樂賽！主題FUN聲唱」，炒熱過年氣氛。

大年初一上午10點「舞龍舞獅迎新春」熱鬧開場，初二、初三下午2點於14樓FPLAY+互動廣場舉辦「新春骰到六．點數大方送」，初五下午3點則邀請「樂成宮媽祖駕臨」與民眾一同祈福迎好運。從年前一路熱鬧到年後，天天都有驚喜，用滿滿福氣開啟嶄新一年。

廣三SOGO百貨「奔馬迎新 福滿袋」主打高CP值內容，每組皆含20吋多功能行李箱。業者提供
