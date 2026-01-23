快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

2025台中市十大預售強銷案出爐 「勤美之真」奪冠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2025台中預售案交易筆數排行榜。資料來源：內政部實價登錄
2025台中預售案交易筆數排行榜。資料來源：內政部實價登錄

2025年台中市十大預售交易排行榜出爐，其中，位於草悟道園區的「勤美之真」，以200筆成交量奪下交易筆數冠軍；單元二「雙橡園1518」則包辦平均單價、平均總價與銷售率三冠王，成為高價住宅市場代表指標。

2025年台中房市無論推案量或銷售表現，皆較2024年明顯降溫，其中推案量相較約減少三成。不過，在整體市場趨於保守的情況下，仍有不少建商及個案展現穩定買氣，尤以上市櫃建商如勤美、櫻花、遠雄、亞昕等，表現相對亮眼。

進一步分析榜單結構，勤美集團長期深耕西區草悟道生活圈，自住需求穩定支撐市場表現，「勤美之真」全年成交達200筆；而櫻花建設「櫻花大綻」則在「讓利換量」策略帶動下，以具競爭力的價格切入烏日市場，全年累計成交185筆，位居第二。

太平區「由鉅敘真」全年成交146筆，不僅改寫區域新高價紀錄，也成為年度成交王，成交量甚至占太平區全年預售交易量逾半，市占率表現突出。

西屯區「勝美上安」則以大基地規模與6字頭價格優勢切入市場，吸引換屋與自住族群關注，全年成交136筆，穩居區域熱銷案行列。

值得一提的是，坐落於單元二公益路核心地段的「雙橡園1518」，以「超大基地只蓋一棟」的規劃優勢，結合具高度辨識度的「雙橡園酒店式御邸服務」，成功吸引高資產族群青睞。

在地段與品牌效應加乘下，該案全年成交116筆，銷售率達87.8%，同時拿下2025年平均單價、平均總價與銷售成數三冠王，堪稱年度最大贏家。

亞昕建設主打捷運題材與小坪數產品的「亞昕織御」，全年成交106筆，最高單價站上7字頭；北屯機捷特區遠雄建謢的「遠雄敦富」則以均價約57萬元，一年成交104筆，展現穩定去化能力。

清水區寶佳集團旗下「佳泰琢閱」以2字頭價格策略搶市，全年成交87筆，均價約27.4萬元，成為海線最具人氣個案。北屯機捷特區另一入榜個案「永尚謙玥」亦有82筆成交；南區「文心和瑞樂章」以4字頭單價、3房總價不到2,000萬元產品設定，鎖定首購與換屋族群，全年成交81筆，成功搶進排行榜。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，從2025年十大強銷案結構來看，市場已呈現明顯「價格帶分流」現象，高價產品與首購型產品同步走強，中價位產品反而競爭最為激烈。

他指出，上榜個案多半具備明確產品定位，不論是鎖定高資產族群的品牌豪宅，或主打總價可負擔性的首購產品，都能成功吸引目標客層進場。整體而言，2025年台中預售市場已從過去「全面普漲」，逐步轉向「精準選案、精準成交」的新階段。

台中預售市場已從過去全面普漲，逐步轉向「精準選案、精準成交」的新階段。記者宋健生／攝影
台中預售市場已從過去全面普漲，逐步轉向「精準選案、精準成交」的新階段。記者宋健生／攝影

市場 勤美

延伸閱讀

史上最大量縮潮 2025十大建商總銷「蒸發逾2千億」

產婦急送醫三度早產 台北醫院深夜動員接生僅1320克男嬰

台中榮總醫材商手術惹議 北榮院長陳威明回應：相信是個案

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

相關新聞

華新總經理異動 由不銹鋼大將王錫欽接任

華新（1605）23日公告，原總經理潘文虎因退休卸任，新任者為王錫欽。

SCFI運價指數連三跌！周跌幅7.38% 四大航線都下跌

運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於23日出爐，指數下跌116.26點至1,457.86點，周跌...

美廉社母公司併購OK超商 業者：通路規模戰升級

美廉社母公司三商家購今天宣布併購OK超商，引起市場關注。業者分析，這樁交易凸顯台灣零售業在高度成熟市場中，進入「大者恆大...

30-50歲青壯年族群買房熱區曝 台北首選中山、內湖

永慶房產集團統計聯徵中心的數據，盤點近一年雙北市各年齡層的購屋占比及購屋熱區的貸款數據，發現30-50歲的青壯年族群成雙...

華航年終獎金傲視國內航空業、提前發放 台灣虎航平均10.6個月

華航（2610）、台灣虎航（6757）今天員工好薪情！華航體貼員工大方送，提前發年終獎金，讓員工過年前可以做各種理財規劃。華航年終是個人考績加上16萬元定額獎金...

摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土 專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。