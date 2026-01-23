2025台中市十大預售強銷案出爐 「勤美之真」奪冠

2025年台中市十大預售交易排行榜出爐，其中，位於草悟道園區的「勤美之真」，以200筆成交量奪下交易筆數冠軍；單元二「雙橡園1518」則包辦平均單價、平均總價與銷售率三冠王，成為高價住宅市場代表指標。

2025年台中房市無論推案量或銷售表現，皆較2024年明顯降溫，其中推案量相較約減少三成。不過，在整體市場趨於保守的情況下，仍有不少建商及個案展現穩定買氣，尤以上市櫃建商如勤美、櫻花、遠雄、亞昕等，表現相對亮眼。

進一步分析榜單結構，勤美集團長期深耕西區草悟道生活圈，自住需求穩定支撐市場表現，「勤美之真」全年成交達200筆；而櫻花建設「櫻花大綻」則在「讓利換量」策略帶動下，以具競爭力的價格切入烏日市場，全年累計成交185筆，位居第二。

太平區「由鉅敘真」全年成交146筆，不僅改寫區域新高價紀錄，也成為年度成交王，成交量甚至占太平區全年預售交易量逾半，市占率表現突出。

西屯區「勝美上安」則以大基地規模與6字頭價格優勢切入市場，吸引換屋與自住族群關注，全年成交136筆，穩居區域熱銷案行列。

值得一提的是，坐落於單元二公益路核心地段的「雙橡園1518」，以「超大基地只蓋一棟」的規劃優勢，結合具高度辨識度的「雙橡園酒店式御邸服務」，成功吸引高資產族群青睞。

在地段與品牌效應加乘下，該案全年成交116筆，銷售率達87.8%，同時拿下2025年平均單價、平均總價與銷售成數三冠王，堪稱年度最大贏家。

亞昕建設主打捷運題材與小坪數產品的「亞昕織御」，全年成交106筆，最高單價站上7字頭；北屯機捷特區遠雄建謢的「遠雄敦富」則以均價約57萬元，一年成交104筆，展現穩定去化能力。

清水區寶佳集團旗下「佳泰琢閱」以2字頭價格策略搶市，全年成交87筆，均價約27.4萬元，成為海線最具人氣個案。北屯機捷特區另一入榜個案「永尚謙玥」亦有82筆成交；南區「文心和瑞樂章」以4字頭單價、3房總價不到2,000萬元產品設定，鎖定首購與換屋族群，全年成交81筆，成功搶進排行榜。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，從2025年十大強銷案結構來看，市場已呈現明顯「價格帶分流」現象，高價產品與首購型產品同步走強，中價位產品反而競爭最為激烈。