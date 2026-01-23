深耕台東棒球魂 立委媒合民間團體捐助國中棒球隊

為協助台東基層棒球穩定發展，立委陳瑩延續家族對棒球的深厚情緣—祖父陳耕元被譽為「棒球傳教士」，父親前縣長陳建年曾推廣全縣少棒隊達百餘隊—媒合「國際獅子會300 A1區台北市加盟獅子會」，捐助台東新生國中、卑南國中及泰源國中三校棒球隊，本學年每校各10萬元，作為訓練及比賽經費。

陳瑩、陳建年，與捐助團隊23日前往三所學校完成捐助行程。同時擔任台東縣棒球委員會主委的立委陳瑩表示：「基層棒球是台東體育的根，唯有穩定投入，才能讓孩子安心追逐夢想。這不僅是資源的注入，更是對台東棒球靈魂的守護。」

台東長期被譽為台灣棒球明星的搖籃，孕育出無數優秀選手，如林昱珉、潘傑楷、邱智呈等台東子弟兵在國際賽場上的耀眼表現，皆源自基層的堅實根基。但基：層棒球隊在訓練與比賽資源上，仍面臨資源不足的現實困境。

台東棒球人才的養成，仰賴國中階段基層棒球扎實的訓練體系。新生國中、卑南國中及泰源國中，長期肩負培育台東青少棒選手的重要任務，三校所提出的訓練計畫，均著重於基礎技術養成、體能強化及對外比賽經驗累積，期盼讓孩子在完善的環境中成長。

這次獅子會支持每學期提供5萬元、一學年共10萬元經費，未來將視球隊訓練情形，持續給予支持贊助。

陳瑩提到，她從2022年媒合捐贈清冠一號守護少棒隊健康，到2024年捐贈成功商水棒球隊球鞋、2025年爭取紅葉國小與台東體中球場修繕經費逾4千萬元，再到去年9月攜手兆豐銀行捐贈15所國小迷你棒球球具。

她一直以行動深耕基層，希望透過民間力量的長期陪伴，讓基層棒球隊能夠穩定訓練、安心比賽，為台東培育更多優秀的棒球人才。棒球不只是運動，更是台東孩子的夢想火炬，我們要讓它永不熄滅。

捐助行程由陳瑩委員團隊安排，並由前台東縣長陳建年代表出席，分別拜會台東新生國中校長王中興、卑南國中校長陳文靜、泰源國中校長呂學興交流。

同行的獅子會成員包括國際獅子會300 A1區台北市加盟獅子會會長鍾鎮宇、20分區主席簡國善、前會長朱慶興、第一副會長許朝欽、聯絡蕭衡鍾、總務楊秉儒、顧問團執行長吳季蓬等人，一同為台東基層棒球注入溫暖力量。

陳瑩表示，感謝獅子會願意長期投入支持台東棒球，也期待政府與社會攜手，讓台東的棒球孩子站上更大的舞台。