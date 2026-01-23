快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
吃「東南亞美食」來7-ELEVEN！正餐、零食到水果帶來道地家鄉味。7-ELEVEN／提供
東南亞美食崛起！7-ELEVEN看好東南亞商品成長，從鮮食開發到進口相關商品，滿足東南亞移工與新住民只要到鄰近門市，就能就近買到貼近家鄉味的多元商品。2024年起針對廠辦、工業區、交轉站等特定商圈設置「東南亞商品專區」，至今全台遍及北中南東及離島已有近400家門市，滿足國際食飲多元化需求，引進超過百種東南亞熱門商品，帶動單店相關商品平均成長一成。

7-ELEVEN觀察，長銷冠軍以東南亞泡麵最受歡迎，位於廠辦商圈的門市業績最佳，進入冬季，特別強化泡麵、沖泡咖啡與零食等商品，人氣夯品像是「印尼營多炒麵」、「越南G7三合一即溶咖啡」、「菲律賓7D芒果乾」、「印尼garuda蒜味花生」等，即日起至2月3日「東南亞商品專區」任選2件7折起。

7-ELEVEN經營鮮果玩出新高度，讓水果不只是水果！這次將東南亞菜系調味靈感運用到水果上，新品「就醬吃芭樂」1月26日起全台門市開賣，清脆爽口的芭樂切片搭上獨特泰式酸辣醬，酸、辣、鹹、香一口爆開，顛覆芭樂只能配甘梅粉的既定印象，當成開胃小菜或餐後解膩小點都很對味，藉由不斷推陳出新的當令水果切片與開發話題新品，養成消費者走進超商順手帶一盒水果的日常習慣。

隨著多元文化與新住民人口增加，在台飲食文化朝多元共融發展，7-ELEVEN觀察發現南洋口味的鮮食已連三年雙位數成長，像是去年底全新推出「越式牛肉河粉(售價109元)」，越南直輸河粉，搭配川燙牛肉與高湯，另附檸檬汁增添道地風味，即日起至2月3日購買湯麵全品項，搭配CITY TEA奶茶、奶蓋系列飲品(含現萃茶/不可思議茶Bar)享單杯49元優惠。

7-ELEVEN國際精品專櫃亦持續擴大東南亞系列選品，觀察近年東南亞進口零食憑藉「獨特重口味」與「旅遊回台必買伴手禮」成為門市長銷人氣王，帶動每年銷售成長1~3成，導入品項也持續增加，如泰國最熱銷的「Bento辣味魷魚」（香蒜/香辣口味）年銷售近70萬包；越南Tan Tan系列的「蒜辣花生/芥末青豆/蒜辣脆皮花生」等休閒零食年銷售逾13萬瓶，今年2月4日起將獨家引進馬來西亞經典童年零嘴「SuperRing東方芝士圈」，香濃起司粉鹹甜又涮嘴、搭配可愛圓圈造型更好玩，2月4日起至3月17日國際精品專櫃指定商品任選第2件5折。

