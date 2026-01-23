寶佳有新想法？華建董座鄭斯聰擔任不到兩個月 今請辭中工董事

中工（2515）23日公告，大華（2530）建設董事長鄭斯聰辭任法人董事代表人職務，中工表示，請辭主因為業務繁忙，法人董事改派代表人後，另行公告。

去年寶佳集團與中工爆發經營權之爭，寶佳集團大量買進中工股票，目前持股來到14.96%，而寶佳更直接表明，買進中工股票的意圖為併購。

後續中工釋出善意，並讓出董事會席次， 在2025年12月1日公告，改由鄭斯聰擔任法人董事。不過鄭斯聰擔任不到兩個月，今日中工就公告因業務繁忙請辭。

中工表示，為維護全體股東權益及公司長期穩健經營，先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識。對方亦予以正面回應，並指派鄭斯聰代表法人董事進入董事會。

中工表示，鄭斯聰就任後，已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。然在董事會互動方才展開、溝通機制尚待深化之際，鄭斯聰即提出辭任，本公司仍予以尊重。

中工強調，將以永續發展及全體股東整體利益為核心，持續強化透明溝通，落實穩健且完善的公司治理。