快訊

採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

寶佳有新想法？華建董座鄭斯聰擔任不到兩個月 今請辭中工董事

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中工（2515）23日公告，大華（2530）建設董事長鄭斯聰辭任法人董事代表人職務，中工表示，請辭主因為業務繁忙，法人董事改派代表人後，另行公告。

去年寶佳集團與中工爆發經營權之爭，寶佳集團大量買進中工股票，目前持股來到14.96%，而寶佳更直接表明，買進中工股票的意圖為併購。

後續中工釋出善意，並讓出董事會席次， 在2025年12月1日公告，改由鄭斯聰擔任法人董事。不過鄭斯聰擔任不到兩個月，今日中工就公告因業務繁忙請辭。

中工表示，為維護全體股東權益及公司長期穩健經營，先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識。對方亦予以正面回應，並指派鄭斯聰代表法人董事進入董事會。

中工表示，鄭斯聰就任後，已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。然在董事會互動方才展開、溝通機制尚待深化之際，鄭斯聰即提出辭任，本公司仍予以尊重。

中工強調，將以永續發展及全體股東整體利益為核心，持續強化透明溝通，落實穩健且完善的公司治理。

中工 董事長

延伸閱讀

寶佳進駐中工董事會 友人牽線 找到最有利的路

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

「陶朱隱園」買家回頭砍價9千萬 一戶11.1億中工只賺4800萬、為何還是點頭賣？

相關新聞

誰最敢發年終？平均1.58個月 年終大手筆前5大產業出爐

農曆新年腳步逼近，不少企業紛紛揭曉年終獎金，年終獎金成為近日上班族最關心的話題。繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可...

史上最大量縮潮 2025十大建商總銷「蒸發逾2千億」

房市冷颼颼，建商也冷靜。根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛...

華新總經理異動 由不銹鋼大將王錫欽接任

華新（1605）23日公告，原總經理潘文虎因退休卸任，新任者為王錫欽。

SCFI運價指數連三跌！周跌幅7.38% 四大航線都下跌

運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於23日出爐，指數下跌116.26點至1,457.86點，周跌...

華航年終獎金傲視國內航空業、提前發放 台灣虎航平均10.6個月

華航（2610）、台灣虎航（6757）今天員工好薪情！華航體貼員工大方送，提前發年終獎金，讓員工過年前可以做各種理財規劃。華航年終是個人考績加上16萬元定額獎金...

摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土 專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。