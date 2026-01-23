華新總經理異動 由不銹鋼大將王錫欽接任
華新（1605）23日公告，原總經理潘文虎因退休卸任，新任者為王錫欽。
王錫欽為不銹鋼領域的大將，過去曾任中鋼（2002）總經理，2024年被華新董事長焦佑倫親自延攬到集團，後續並擔任華新副董事長，此次擔任總經理，也被外界視為華新格外著重不銹鋼領域的布局與發展。
不銹鋼事業上，華新2022年啟動海外併購策略，展開歐洲布局，並先以收購義大利CAS，再併購德國MST無縫管廠、英國SMP特殊合金廠等，以此積極向上拓展不銹鋼的高階領域，更進一步打入航太、能源、AI等供應鏈。
去年12月，華新更大動作宣布，推出全新冷精棒品牌「奇沃Steeval™」，王錫欽當時就表示，不銹鋼在新興趨勢及尖端應用有可觀成長空間，集團推動品種多元、品級高端、品質精良三品並進的策略，目標讓「奇沃Steeval™」成為尖端產業的不銹鋼材料首選。
