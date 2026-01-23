華新總經理異動 由不銹鋼大將王錫欽接任

華新（1605）23日公告，原總經理潘文虎因退休卸任，新任者為王錫欽。

王錫欽為不銹鋼領域的大將，過去曾任中鋼（2002）總經理，2024年被華新董事長焦佑倫親自延攬到集團，後續並擔任華新副董事長，此次擔任總經理，也被外界視為華新格外著重不銹鋼領域的布局與發展。

不銹鋼事業上，華新2022年啟動海外併購策略，展開歐洲布局，並先以收購義大利CAS，再併購德國MST無縫管廠、英國SMP特殊合金廠等，以此積極向上拓展不銹鋼的高階領域，更進一步打入航太、能源、AI等供應鏈。