SCFI運價指數連三跌！周跌幅7.38% 四大航線都下跌

運價指數連三跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於23日出爐，指數下跌116.26點至1,457.86點，周跌幅7.38%，四大航線都下跌。

最新一期的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連三周下滑，國內的物流業者認為，農曆年前運價雖具一定支撐題材，但在供需尚未完全回到平衡之前，短期市場仍以震盪整理為主，後續走勢仍需觀察實際出貨動能與航商控艙情形。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,084美元，較前一期下跌110美元，跌幅5.01%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,896美元，較前一期下跌269美元，跌幅8.49%。

其中，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,596美元，較前一期下跌81美元，周跌幅4.83%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,756美元，較前一期下跌227美元，周跌7.84%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌19美元，跌幅3.68%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周持平。

第1季對於價走勢不用過度悲觀，丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）傳出即將返回紅海，陽明海運（2609）、長榮（2603）等海運業者仍舊認為，第1季不會返回紅海，會持續觀察全球地緣政治變化，持續評估是否返回紅海。