華航年終獎金傲視國內航空業、提前發放 台灣虎航平均10.6個月

華航（2610）、台灣虎航（6757）今天員工好薪情！華航體貼員工大方送，提前發年終獎金，讓員工過年前可以做各種理財規劃。華航年終是個人考績加上16萬元定額獎金，預計表現出色的員工均值約在10個月以上；台灣虎航均值在10.6個月雖然比華航多，但兩家公司的底薪差異大，所以華航還是國內航空業發出年終獎金最多的公司。

華航董事會考量到員工要準備過年，過去都在除夕前一天發年終獎金，今年提前在除夕前十天就先發年終獎金，預計未來年終獎金也都會在除夕前十天發出；華航人預計在2月6日領到年終大紅包，考績加上16萬元定額獎金，表現出色的員工最少可以領到約10個月。

國內的航空業者指出，台灣虎航平均約10.6個月的績效獎金，台灣虎航為國內唯一平價航空，員工數僅約800多人，跟華航的1.2萬人相比，人數相對較少，而且台灣虎航平均底薪比華航低，所以今年華航還是航空業的年終獎金王。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，2025年累計前三季稅後純益達122.5億元，年增8%，每股盈餘1.81元締新猷，元月19日董事會已經通過人終獎金，各人考績加上定額16萬元，以平均底薪5萬元計算，推估平均年終獎金衝上10個月。

台灣虎航今日召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」，董事會拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金，並且宣布2026年度調薪政策為每位員工平均調幅5.3%。

台灣虎航繼上周已進行今年首批客艙組員的招募後，23日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，誠摯邀請對航空事業抱持熱情的朋友們，一同加入台灣虎航的大家庭。