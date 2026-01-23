從建築到農田 豐穀建設用生活實踐「善耕土地」理念

歲末稻收告一段落，農田進入休養生息階段，為來年的耕作蓄積能量。台中品牌建商豐穀建設秉持「善耕土地、厚栽人情」的理念，於此時節邀請豐穀家族住戶齊聚集團經營的「福田農場」，透過一系列農村文化體驗，親身感受土地四時運作的節奏與人情交流的溫度。

今年正好是「福田農場」成立滿十週年，自從2016年福田有機米首批收成開始，已連續十年捐贈給臺中育嬰院、臺中食物銀行及其他十餘處社福單位，累計公益捐贈的福田米已達2萬2,633公斤。豐穀建設也特別趁此機會舉辦酬神祈福祭拜，感謝天地萬物賜予豐衣足食。

此次在外埔福田農場舉辦的「豐穀福田日」，活動內包含：採收蘿蔔、手作蘿蔔糕、田野焢窯、酬神戲曲、大地饗宴等蘊含食農教育與傳統文化的體驗，許多出生成長於城市的豐穀家人們，無不對農村文化、就地取材的前人智慧，感到十分新奇有趣。

原本預計50人的活動，最後聚集了超過百位踴躍參與的住戶、親友，熱鬧場面彷彿重現農村收冬迎新年的慶典聚會，為即將到來的春節過年暖身。

活動開始，由福田農場的青農陳棋託示範砌窯的步驟，來自「璞樂」、「璞真」、「璞寓」等不同社區的住戶，在熱絡氛圍與互動趣味帶動下，不分你我皆挽起袖子、拿起鐵鍬，看到土窯製作完成，臉上滿是成就的笑容，鄰居的好感情又更進一步。

小朋友們則是興奮地聚集在布袋戲台下，一邊研究著人偶的動作神態，另一方面更是期待著表演結束後，發糖果、領紅包的彩蛋時刻。

而豐穀團隊也特別準備了道地的農家料理款待家族貴賓，其中最具代表性的草仔粿與筍乾焢肉，彷彿阿嬤親手烹調的家常菜，入口盡是熟悉溫暖的滋味。三五個家族圍坐一桌，閒話家常；也有嚮往自然的住戶，端著碗公坐在電火溪畔、遠眺苗栗火炎山，享受屬於自己的「大地餐桌」。自在愜意的氛圍，讓彼此一見如故，彷彿早已熟識。

豐穀建設總經理陳三奇說，十年前因緣巧合經過這片位在外埔電火溪旁農地，一座土地公廟居高臨下看顧著稻田，隨即有了「福德之田」的聯想。

出生農家子弟的陳三奇，加上當時遇到工作煩惱，當下轉念「青山無所爭，福田用心耕」，決定買下這片福田經營農場，除了作為親友、員工休閒舒壓的場地，也聘任專業農夫以有機農法種植福田，其中農收有七成捐贈給公益單位，至今已持續十年，讓福德之田同時也是福慧之田、福澤之田。

福田農場在豐穀建設、春耕不動產員工共同經營、用心維護下，不僅物產豐饒，也持續規劃多元體驗活動邀請住戶參與。過去曾舉辦窯烤披薩、手作草仔粿、蔬菜採摘，並結合「從產地到餐桌」的食農教育，廣獲住戶好評，紛紛敲碗期待下一次的「福田日」再相聚。