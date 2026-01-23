快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土 專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案，摩卡咖啡新廠投資3.5億元，規畫興建地上4層自動化生產廠房，預計2028年完工，將專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡產品生產。

摩卡咖啡MOCCA今舉行大武崙產業園區新廠開工動土，董事長劉文舉主持，副市長邱佩琳出席、經濟部投資促進司司長張銘斌、大武崙產業園區服務中心主任李建興、基隆市工商發展投資策進會總幹事林有志等人出席。

新廠投資3.5億元，基地面積1215.6平方公尺，規畫興建地上4層自動化生產廠房，建築總樓地板面積達3192.6平方公尺，預計2028年完工，強化品牌整體產能與市場布局。

邱佩琳表示，大武崙產業園區有89家廠商進駐，每年創造約100億元產值，瑞昶貿易新廠不僅象徵企業對基隆投資環境的肯定，也可望帶動周邊產業發展與就業機會。

邱佩琳出，基隆市投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及瑞昶貿易新廠等重大投資案，累計新增投資金額約134億元，創造約900個就業機會。市府將持續提供行政協助，加速審查流程、排除投資障礙，營造友善投資環境，歡迎更多企業投資基隆。

張銘斌表示，透過單一窗口機制，中央協助處理土地、水電與資金等投資關鍵問題，促成投資案如期落實，展現中央與地方攜手合作的成果。

瑞昶貿易董事長劉文舉指出，摩卡MOCCA民國63年於基隆武訓街65號設立一廠，隨著市場需求成長，在武訓街48號設立二廠，擴大咖啡豆及濾掛產品產能。

新廠設計由周勝傑建築師事務所操刀，將「節能減碳」納入核心理念，施工則由立華營造團隊負責，期盼打造兼顧產能與永續的現代化廠房。

摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供
摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土，專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產。圖／基隆市政府提供

咖啡

延伸閱讀

台南楠西7.4度！今冷空氣減弱降雨漸歇 早晚防輻射冷卻低溫

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害

基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了

相關新聞

誰最敢發年終？平均1.58個月 年終大手筆前5大產業出爐

農曆新年腳步逼近，不少企業紛紛揭曉年終獎金，年終獎金成為近日上班族最關心的話題。繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可...

史上最大量縮潮 2025十大建商總銷「蒸發逾2千億」

房市冷颼颼，建商也冷靜。根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛...

摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土 專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案...

流通業震撼彈 旗下擁有美廉社的三商家購：以1.25億元收購OK超商

三商家購今日公告，將以1.25億元收購OK超商，三商家購表示，此次併購主要是強化競爭力、擴大零售經營規模，對公司未來營運...

八德路一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

網路討論台北市八德路精華軸線，沿街保留大量屋齡30至50年的老透天，一樓常見3C維修、小吃與服務型商家，許多人好奇為何這...

震撼！美廉社母公司三商家購出手 宣布收購OK超商全數股權

連鎖零售市場迎來震撼變局。三商家購（2945）23日召開董事會，正式決議取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。