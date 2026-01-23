摩卡咖啡投資基隆3.5億元新廠動土 專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡生產

基隆市近年投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及摩卡咖啡瑞昶貿易新廠等重大投資案，摩卡咖啡新廠投資3.5億元，規畫興建地上4層自動化生產廠房，預計2028年完工，將專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡產品生產。

摩卡咖啡MOCCA今舉行大武崙產業園區新廠開工動土，董事長劉文舉主持，副市長邱佩琳出席、經濟部投資促進司司長張銘斌、大武崙產業園區服務中心主任李建興、基隆市工商發展投資策進會總幹事林有志等人出席。

新廠投資3.5億元，基地面積1215.6平方公尺，規畫興建地上4層自動化生產廠房，建築總樓地板面積達3192.6平方公尺，預計2028年完工，強化品牌整體產能與市場布局。

邱佩琳表示，大武崙產業園區有89家廠商進駐，每年創造約100億元產值，瑞昶貿易新廠不僅象徵企業對基隆投資環境的肯定，也可望帶動周邊產業發展與就業機會。

邱佩琳出，基隆市投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台五線段產業園區、昇達科技立體化投資案及瑞昶貿易新廠等重大投資案，累計新增投資金額約134億元，創造約900個就業機會。市府將持續提供行政協助，加速審查流程、排除投資障礙，營造友善投資環境，歡迎更多企業投資基隆。

張銘斌表示，透過單一窗口機制，中央協助處理土地、水電與資金等投資關鍵問題，促成投資案如期落實，展現中央與地方攜手合作的成果。

瑞昶貿易董事長劉文舉指出，摩卡MOCCA民國63年於基隆武訓街65號設立一廠，隨著市場需求成長，在武訓街48號設立二廠，擴大咖啡豆及濾掛產品產能。