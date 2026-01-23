流通業震撼彈 旗下擁有美廉社的三商家購：以1.25億元收購OK超商

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三商家購公告，將1.25億元收購OK超商。圖／OK超商提供
三商家購公告，將1.25億元收購OK超商。圖／OK超商提供

三商家購今日公告，將以1.25億元收購OK超商，三商家購表示，此次併購主要是強化競爭力、擴大零售經營規模，對公司未來營運發展具正面影響。

三商家購旗下美廉社為台灣超市二哥，目前共有813店，僅次於全聯，總經理邱光隆日前表示，今年目標店數要要突破900店，加盟比率也要從去年的37%提高到45~50%。

在台灣四大超商統一超7-ELEVEN、全家、萊爾富與OK中，7-ELEVEN與全家維持兩強格局，萊爾富腳步稍慢，但也穩定占有市場，而OK則是相對沉寂，過去市場上有關超商退出市場時，OK也屢次被點名，更被認為是很好的併購對象。此次三商家購併購OK，也是看準近年來「超市超商化」、「超商超市化」的趨勢，未來展店將可更靈活。

