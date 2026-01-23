中華郵政舉辦春節勞軍包裹優惠活動 郵資按8折優待

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，中華郵政自115年1月27日起至2月4日止，舉辦春節勞軍包裹優惠活動，郵資按8折優待。

中華郵政表示，凡在前述期間寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待，但以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享優惠折扣。

為維護包裹安全，中華郵政公司籲請民眾交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區之特種信箱號碼 (勿書寫部隊名稱或番號)、郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。

中華郵政 國軍 馬祖

