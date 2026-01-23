震撼！美廉社母公司三商家購出手 宣布收購OK超商全數股權

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商家購23日召開董事會，正式決議取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財產權。圖為「OK超商‧康橋旭店」。聯合報系資料照片
連鎖零售市場迎來震撼變局。三商家購（2945）23日召開董事會，正式決議取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財產權，等於美廉社將首度跨足超商領域；此案完成後，台灣零售通路版圖將出現重新洗牌，市場高度關注後續效應。

三商家購指出，此次收購是基於長期發展策略，藉由整合雙方通路資源與營運基礎，可望強化整體營運效能，並進一步提升服務品質。公司強調，未來將持續聚焦消費者體驗，並透過雙方合作，提供更完整、多元的商品與服務。

三商家購表示，依規劃，本案將在完成主管機關申報、相關程序後，辦理股權交割；收購完成後，美廉社與 OK 超商將維持既有品牌與通路定位，各自獨立經營，確保門市服務不中斷、營運穩定延續。此案後續整合進度及雙方在商品、物流等資源的協作方式，將成為市場關注焦點。

三商家購23日召開董事會，正式決議取得來來超商（OK超商）100％股權及相關智慧財產權。圖為OK超商。圖／聯合報系資料照
