房價貴到台灣人只能越買越小 11年來平均減少11坪

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
根據不動產資訊平台資料顯示，國人購屋的建物買賣移轉登記面積，上一次平均超過40坪已經是11年前的事情，最近一期2025年第3季平均買賣移轉登記面積是31.5坪，11年多減少11.2坪相當於一間小套房的面積，主要原因包括房價大漲、少子化與住宅型態轉換有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北地區是最早出現小宅化趨勢，尤其捷運站點周邊就有不少小宅產品，後來房價高漲後小宅趨勢更明顯，甚至複製到雙北以外的區域，現在雙北外兩房車也變成標準品，背後除了房價高漲因素外，家庭人口結構精簡，對於空間需求可以接受精緻小，另一個改變因素還有住宅型態轉變有關，尤其中南部地區過去透天產品數量多且需求穩定，現在年輕人則偏好有管理的電梯大樓，因此購屋面積也出現明顯縮水。

統計資料顯示，2014年第2季全國住宅買賣移轉平均面積為42.7坪，去年第3季則剩下31.5坪，減少了11.2坪，相當於一間套房大小，雙北市都出現小宅化趨勢，台北市從39.4坪減少到27.6坪，縮減11.8坪，新北市則是從36.5坪減少到28.3坪，購屋面積減少8.2坪，桃園市則是從43.2坪縮減到29.5坪，減少13.8坪。

台中市也從43.2坪縮減到31坪，高雄市從53.6坪縮減到33.2坪，本來小宅化的是從雙北市最先開始，後來許多區域開始出現科技業投資題材，帶動房價快速飆漲，有些建商也南下推案，把北部小宅規劃與經驗複製在其他區域，區域的購屋人因為房價上漲小宅房價較容易負擔，且新的大樓規劃也有賣點，因此小宅化趨勢幾乎在全台都會區上演。

資料來源／信義房屋
