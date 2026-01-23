聽新聞
震撼彈！美廉社斥資1.25億元收購OK超商
三商家購（2945）23日公告以新台幣1.25億元購買來來超商（OKmart）全部普通股股份及來來超商經營上所需之智慧財產權。
三商家購旗下有美廉社、三友藥妝與心檏市集等多通路。為強化競爭力、擴大零售經營規模，因此發動收購案，一舉進軍超商界，引發市場關注。
三商家購表示，本案基於長期經營發展策略，結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。
本買賣案完成後將依法向主管機關提出申報，並配合辦理後續程序後始辦理過戶程序，未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營，確保服務延續性與穩定性，期提供消費者更多元的商品及服務。
