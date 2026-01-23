陽明海運董事會通過人事案 新任總經理李明輝2月10日上任

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運23日召開第410次董事會通過總經理人事案，現任總經理白崑榮申請退休，總經理乙職由陽明海運李明輝業務長暨資深協理自2026年2月10日起接任。

新任總經理人選李明輝，國立台灣大學國際企業學系學士及美國克萊蒙研究大學MBA，於1997年進入陽明海運由基層業務做起，先後派駐陽明海運美國、中國大陸、歐洲等重要據點，並曾擔任集團總部業務及轉投資事業管理部門主管，自2023年起任業務長掌管全球航線經營迄今，在市場拓展、客戶開發、績效強化與集團事業管理等均具備完善經驗與前瞻規劃洞察力。現任白崑榮總經理，自2024年8月1日起就任迄今，承接董事長蔡豐明之發展願景，與陽明海運團隊以強化航運本業營運實力為核心，重塑陽明海運使命願景，訂定永續發展、業務成長、數位轉型、組織革新為中長期發展策略主軸，落實新世代船舶及貨櫃等核心資產佈建、高雄港70號碼頭續約、全球備援中心加速設置等關鍵布局，穩固集團永續發展。

陽明海運指出，未來遵循董事長蔡豐明明確之願景路徑與創新之數位思維指引，輔以新任李明輝總經理之優異業務歷練互補與帶領下，持續朝營運量能隨全球經貿發展同步成長，2032年貨櫃運輸本業運力達全球3.0-3.5%市占率為升級目標逐步邁進。

陽明海運 總經理 董事長

