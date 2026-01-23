快訊

三福生醫現金增資案款項收足 計畫下半年登錄興櫃

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
三福化工董事長巫信弘。聯合報系資料庫
三福化工董事長巫信弘。聯合報系資料庫

三福化（4755）轉投資新藥公司三福生醫，啟動IPO計畫，23日公告現金增資逾3億元全數收足。三福化日前於法說會上表示，三福生醫規畫於今年下半年登錄興櫃，相關進度持續受到關注。

三福化23日發布重訊表示，三福生醫此次現金增資，共發行普通股15,000,000股，每股發行價格25元，實收股款總額新台幣3.75億元，已全數收足。並定於26日為現金增資基準日。

三福生醫於去年3月由三福化分割成立，獨立後三福化持有三福生醫89.59%股權。公司表示，三福生醫聚焦癌症、自體免疫與眼科疾病三大疾病領域，致力開發具創新臨床機制之化學小分子新藥。

增資 新台幣 興櫃

