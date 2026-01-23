聽新聞
0:00 / 0:00
三福生醫現金增資案款項收足 計畫下半年登錄興櫃
三福化（4755）轉投資新藥公司三福生醫，啟動IPO計畫，23日公告現金增資逾3億元全數收足。三福化日前於法說會上表示，三福生醫規畫於今年下半年登錄興櫃，相關進度持續受到關注。
三福化23日發布重訊表示，三福生醫此次現金增資，共發行普通股15,000,000股，每股發行價格25元，實收股款總額新台幣3.75億元，已全數收足。並定於26日為現金增資基準日。
三福生醫於去年3月由三福化分割成立，獨立後三福化持有三福生醫89.59%股權。公司表示，三福生醫聚焦癌症、自體免疫與眼科疾病三大疾病領域，致力開發具創新臨床機制之化學小分子新藥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言