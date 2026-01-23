布局健康補給成長動能 Coupang 酷澎攜手新創品牌拓市

美商Coupang酷澎持續運用科技與倉儲物流優勢，協助具成長潛力的中小型與新創品牌加速市場布局。成立約四年的本土營養補充品品牌THE VEGAN樂維根，近年累積健身族群與日常輕補給消費者支持，並透過Coupang 酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，以及WOW會員無門檻免運等服務，深化雙方合作，進一步拓展台灣市場。

健身教練翁小姐是 Coupang酷澎的忠實用戶，平常運動前後需要補充的蛋白飲，幾乎都靠酷澎一次補齊。她也常推薦學員在酷澎上購買彈力帶、滾輪等居家健身器材，只要用手機下單，最快隔天就能到貨，馬上開始訓練，讓她協助學員養成規律運動的習慣。

THE VEGAN樂維根創辦人姚宥竹表示：「THE VEGAN樂維根的消費者遍布實體與線上通路，而Coupang酷澎近年在台灣的成長與服務體驗有目共睹。期待透過與 Coupang 酷澎的合作，讓消費者無論身在何處，都能更快速、便利地買到安心、滿意的植物性蛋白飲。」

THE VEGAN樂維根由一群重視健康與環保理念的年輕團隊創立，將全素、零乳糖的蛋白補充飲帶入市場，精準滿足特殊需求，也開發明亮活力的吉祥物成功吸引年輕健身族群目光。品牌初期即進駐台灣連鎖健身房通路，並拓展至新馬港澳市場，隨後選擇與Coupang酷澎深化合作，進一步強化台灣網路銷售布局，成功接觸更多尋求高品質植物性蛋白補給的消費者。

在長期合作的基礎下，Coupang酷澎為THE VEGAN樂維根打造專屬品牌館，主打明星商品「THE VEGAN樂維根植物性優蛋白」，同步上架1公斤大容量包裝及30入便利隨身包。隨身包每包含有20克以上優質純素蛋白，口味從經典奶茶，到台味紅茶豆漿、復古麵茶一次到位，讓蛋白補給跳脫單調選擇。消費者好評回饋「像超好喝的奶茶一樣」、「沒有奇怪代糖味」，也帶動THE VEGAN樂維根躍升為Coupang酷澎蛋白飲熱搜前三名品牌。