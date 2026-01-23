台塑企業內湖大樓榮獲 LEED 綠建築最高榮譽白金級認證

台塑企業23日表示，內湖大樓A1、A2及A5棟憑藉其在永續設計、能源效率和環境管理方面的卓越表現，近日榮獲全球最具權威性的綠建築評估系統 LEEDv4.1既有建築營運維護（Leadership in Energy and Envi-ronmental Design v4.1 Building Operations and Maintenance）白金級認證。 此項殊榮肯定了台塑企業對環境永續的堅定承諾，也為台灣的 綠色企業總部樹立了新標竿。

台塑企業內湖大樓自規畫初期便深度導入節能環保概念。在能源管理上，採用DAIKIN VRV III 變頻空調與HRV全熱交換系統，透過 換氣技術回收廢冷，大幅降低佔總耗電量 69.3% 的空調負荷。為從源頭隔熱，全棟窗戶貼附南亞公司開發的隔熱紙，節電效率可達15.2%。該產品透光率高達 76%、隔熱溫差達 2.64℃ 以上，已獲 環境部頒發低碳產品優良獎並取得碳足跡標章。此外，部分會議室更裝設台塑生產的染敏電池電動窗簾，利用太陽能發電驅動，實踐能源自給。

在智慧管理方面，電梯採用「智慧分配搭乘控制系統」，依人數與樓層最佳化運行；地下停車場通風系統亦搭載一氧化碳感測器，僅在尖峰時段或一氧化碳偵測值超標時啟動，兼顧空氣品質與節能。

此外，各棟大樓皆設有300噸雨水回收池，供應景觀噴泉與植栽澆灌並兼具滯洪功能。頂樓均設有綠屋頂，周邊植栽豐富多樣，有助於減緩都市熱島效應。全棟亦採用節水標章用水器具，落實高效用水。

台塑企業不僅在建築硬體上實踐永續，更在日常營運中積極推動減碳，已有118個單位響應環境部綠色辦公活動。另外，台塑企業為國內首家補助員工購買電動機車的大型企業並每日提供35車次的 上下班接駁車及優先以視訊會議方式開會，降低員工通勤排碳。台塑企業也全面落實無紙化，已開發4,933套的電子表單取代紙本， 展現數位轉型的堅實成果。