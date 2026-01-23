外星生命是否存在？中研院邀的諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾這麼說

中央研究院23日表示，該院「臺灣橋梁計畫」(TAIWAN BRIDGES)第四場講座22日邀請2019年諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾‧梅爾（Michel Mayor）演講，講題是「是否存在『B行星』–人類會移居到系外行星嗎？」(Is there a Planet B – Will humanity emigrate to an exoplanet?)。

中研院表示，這場演講吸引超過400名聽眾參與，探索「宇宙中是否存在其他生命？」、「人類能否移居第二個地球？」等看似天馬行空，卻又具備科學根據的大哉問。

中研院副院長周美吟致詞時表示，人類自古對外太空懷抱強烈好奇心，渴望追尋「人類從何而來」的終極解答。過去這類思考多屬哲學範疇，但天文學家的努力為人類指引出科學路徑。梅爾教授於1995年首度發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星(exoplanet)，不僅證實了太陽系並非宇宙中的唯一，更證明宇宙中很有可能存在其他生命，因此榮獲諾貝爾獎。周美吟強調，梅爾教授鍥而不捨、追根究柢的科學精神，正是當代學術研究的最佳典範。

中研院天文及天文物理研究所所長彭威禮特聘研究員也形容，過去觀測系外行星難如「在數公里外的探照燈旁尋找螢火蟲」，被視為不可能的任務。梅爾教授的團隊突破觀測瓶頸，運用高精度徑向速度光譜技術，偵測極為細微的恆星速度變化，進而證實行星的存在，徹底翻轉了過往的宇宙觀。這場天文革命引領全球科學家投入大量資源與創新方法，在浩瀚星海中搜尋可能孕育生命的「B行星」。

梅爾教授在演講中回顧，自首顆系外行星發現至今30多年間，人類已探測到超過6,000顆系外行星。近年研究更顯示，銀河系中可能存在數以百萬計位於「宜居帶」的岩石行星，具備支持液態水與複雜化學反應的物理環境，為生命的誕生開啟了可能。

針對聽眾關心的移居議題，梅爾教授直言，儘管天文觀測已證實類地行星並不罕見，但受限於極其遙遠的距離與技術瓶頸，人類在可預見的未來仍難以實際移居。梅爾教授強調，當前最迫切的課題，應是珍惜並守護地球這顆目前唯一已知孕育生命的行星，同時透過科研理解宇宙與生命的本質。

「宇宙是否存在其他生命？」梅爾教授認為，外星的生命形式未必與人類相同，極可能僅是細菌或單細胞生物等原始型態。他強調，即便只是最微小的生命發現，都足以徹底改變人類對生命起源與宇宙地位的認知。隨著觀測技術日新月異，科學家已能進一步分析系外行星的大氣成分，並探測水蒸氣、二氧化碳，及特殊的生物特徵訊號，為解開宇宙生命之謎邁出關鍵一步。

「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手國內多所學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，致力促進臺灣與全球頂尖學者的深度交流。自2025年11月至2026年5月，將邀請10多位諾貝爾獎得主來臺，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，展現中研院持續深化國際學術合作、拓展前瞻研究視野的努力。

下一場「臺灣橋梁計畫」講座將於2026年2月5日登場，由1993年諾貝爾生理學或醫學獎得主，理察·約翰·羅伯茨(Richard J. Roberts)教授主講「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」(Why you should love GMOs?）。