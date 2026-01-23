快訊

智慧即時量測監控技術導入航太產業 有效降低昂貴材料報廢風險

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
研發團隊說明這套新研發量測監控系統，在加工過程即時監控與防護系統的運作情況。記者蔡維斌／翻攝
經濟部產業技術司補助，由虎尾科技大學前校長也是台大機械工程學系特聘教授覺文郁領軍，結合台大、台科大、清華大學、虎科大、中正及成功大學等產學研能量，成功將智慧製造技術導入航太產業的生產線，大幅降低加工誤差所造成的材料成本浪費，今天首度展示成果，對未來推動我國高階製造升級，助益良多。

覺文郁指出，航太零組件多數使用鈦合金與高階鋁合金等高價材料，一旦加工誤差或設備異常發生，往往需整件報廢，成本負擔沈重，也往往影響交貨期程與品質。該團隊推動「應用5G與工業物聯網促進CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務計畫」協助漢翔在多台高階加工機台，導入智慧量測、自動補償及加工過程即時監控與防護系統。

他說，透過新系統，機台在加工前可先進行精度檢測並自動校正，加工中則即時監控設備狀態，一旦發現異常便能即時警示或啟動保護機制，大幅降低製程風險。此作法有如替機台裝上「智慧感測與安全防護系統」，大幅降低加工失誤的風險。

漢翔航空工業總經理莊秀美表示，產學合作需要長時間耕耘，漢翔投入四年時間提供產線與機台作為驗證場域，讓研發成果能真正落實於製造現場。相關技術導入後，不僅有效減少昂貴原料的浪費，也使整體加工流程更穩定可靠，對航太產業高度重視品質與安全的製造環境，具有實質助益。

覺文郁指出，此次成果顯示智慧量測、自動補償與即時監控技術已能在工廠現場發揮效益，協助業者解決高價值零組件「不能出錯」的關鍵問題。未來團隊將持續擴大與航太、高階工具機與關鍵零組件業者的合作，加速智慧製造技術落地，進一步提升我國高階製造產業的整體競爭力，對推動我國金屬加工與高階製造產業升級轉型，將有很大助益。

這項智慧量測與自動補償技術展示與說明，受到航太等產業界高度重視。記者蔡維斌／翻攝
航太 漢翔航空工業 台科大

