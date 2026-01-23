誰最敢發年終？平均1.58個月 年終大手筆前5大產業出爐

農曆新年腳步逼近，不少企業紛紛揭曉年終獎金，年終獎金成為近日上班族最關心的話題。繼華航傳出平均年終上看9.7個月、最高可領14個月、高鐵「總獎金7個月」創新高後，掀起新一波「誰最敢發」的討論熱潮。

1111人力銀行今天發布調查顯示，今年企業平均年終1.58個月，創15年來新高，6成5企業確定發放，只有7.2%確定不發放。至於年終給的最大手筆前五大產業，分別是金融業、建築業、科技業、運輸/物流業及醫療業。

根據1111人力銀行最新調查顯示，2025年已有65.4%企業明確表示將發放年終獎金，另有27.3%仍在評估中，僅7.2%確定不發放，顯示整體企業態度仍偏審慎但不悲觀。企業平均年終獎金則從去年的1.39個月大幅提升至1.58個月，創下15年來新高。與去年相比，5成企業年終水準持平，約16.2%出現增加，近一成(9.5%)較去年減少，也反映部分企業在景氣尚未明朗下，選擇保守控管成本。

交叉分析來看，今年金融/保險業以平均發放1.97個月年終獎金，再度成為最大手筆產業。二至五名則分別為建築營造/不動產相關1.79個月、電子科技/資訊/軟體/半導體1.73個月、運輸/物流相關1.72個月以及醫療照護/環境衛生1.69個月。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從前五大高年終產業的分布可以看出，年終獎金多寡與產業景氣循環及獲利結構高度相關。台灣13家金控去年大賺5863億元創史上次高，其中10家獲利成長，8家創史上新高，繁榮景氣讓企業發放年終更有底氣；而2025年台灣房市交易量雖創近8年新低，但依舊有不少建案成交現金入袋，再加上專業技術人才培養不易，讓年終成為建築營造業留才的關鍵手段。

至於電子科技與半導體產業，受AI、高效運算與先進製程需求帶動，前景暢旺；運輸物流業中，空運、海運等量能穩定，同時電商持續成長帶動貨運物流，獲利狀況持續亮眼也在年終上有所反映；最後醫療照護產業在長期人力吃緊、專業門檻高的情況下，透過提高年終回饋，盼能降低人員流動。莊雨潔認為，整體而言，高年終產業多半具備「獲利表現佳、專業門檻高、留才急迫」三大特徵。