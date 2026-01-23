雙北30-50歲青壯族買房選哪裡？板橋、三重受青睞

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市30-50歲青壯年族群的購屋熱區為板橋區，近一年有近2500件的交易量。圖／永慶房屋提供
根據聯徵中心數據，近一年雙北市購屋主力，為30-50歲的青壯年族群，購屋占比均超過6成。永慶房屋進一步觀察該族群購屋熱區，北市以中山、內湖區最受青壯族喜愛，新北板橋、三重區則是30-50歲族群購屋首選。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，根據聯徵中心統計資料，近一年雙北市購屋主力皆落在30-50歲的年齡帶，台北市占比為61％，新北市占比為67%，顯示該族群在成家與換屋需求同步升溫下，購屋自住需求高。

北市部分，中山、內湖及文山區，為30-50歲青壯年族群的購屋前三大熱區。

陳金萍表示，中山區近年新增許多低總價、小坪數，購屋負擔相對輕鬆，吸引年輕、首購族來卡位台北市門牌。

至於內湖及文山區，30-50歲的購屋族群可能正逢成家立業階段，若想買房，在購屋預算上相對有限，如果又想購買坪數稍大的大樓產品，僅能把目光轉向台北基期較低的蛋白區，像是內湖、文山、北投區等。

陳金萍表示，聯徵中心的貸款數據也印證這樣的趨勢，近一年30-50歲族群在這些區域能買到約40坪上下的產品，但中山、大安等台北核心區域，僅能買到約30坪左右的產品。

板橋區近一年以2,483戶貸款，居新北30-50歲的購屋熱區首選。陳金萍分析，板橋區一直都是新北房市熱區，能提供大量就業機會，加上生活機能佳、還有三鐵共構等優勢，因此受到不少該族群的青睞。

陳金萍指出，新北的部分行政區，如三重、土城及淡水區等，建商於捷運沿線與重劃區持續大力推案，加上青壯年族群較偏好購買大樓產品，使預售屋及新成屋交易熱絡。

她表示，新北房價又相較台北親民許多，對於年輕的購屋族群來說，具很強的「外溢吸引力」，加上新青安支持首購政策，使新北的剛性需求強勁。

近一年台北市30-50歲青壯年族群購屋熱區。資料來源：永慶房屋
近一年新北市30-50歲青壯年族群購屋熱區。 資料來源：永慶房屋
近一年雙北市各年齡層購屋占比 資料來源／永慶房屋
台北 房市

