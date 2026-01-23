限貸重拳打趴北市豪宅 全村希望剩「這兩區」

央行限貸重拳打趴豪宅，住商機構觀察台北地政雲資料，台北市去年總價逾7千萬元豪宅，僅561戶，創2012年有統計以來新低，12行政區中僅內湖、南港交易量減幅較低，其餘行政區豪宅交易量均大減四成以上。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，央行2024年9月推出第七波信用管制措施，限制高價住宅最高貸款成數僅3成，且無寬限期，而北市總價逾7千萬元房產被定義為高價住宅，因此上述總價帶形成「豪宅紅線」。

據台北地政雲資料，台北市總價高過7千萬元豪宅交易量，2025年僅達561件，相比2024年大減42.5%，同時創2012年有統計以來歷史新低。

住商不動台北市區協理錢思明分析，北市豪宅市場2025年面臨前所未有的寒冬，主因是高總價住宅受信用管制措施嚴控，高資產族群出手需準備至少七成自備款，大幅墊高進場門檻。

另外，市場氛圍不佳，高總價物件價格波動幅動亦更勝以往，除少數較具話題個案之外，北市豪宅成交單價已難以複製先前屢創新天價的榮景，致使豪宅客群2025年進場意願大幅降低。

觀察各行政區數據，傳統豪宅聚落如大安、信義等區，交易量減幅皆在四成，其中大安區從182筆跌至108筆，減幅逾四成；信義區更是從78筆跌至38筆，年減50%直接腰斬。

至於北市蛋白區的大同、萬華及文山區，豪宅交易量體更大幅縮水六至七成；值得注意的是，內湖、南港區豪宅交易量體，減幅僅約一至二成，為減幅最少的兩大行政區。

賴志昶表示，北市豪宅市場一片慘綠中，港湖地區表現相對韌性，主因在於產業紅利，區域有內湖科技園區、南港軟體產業園區，匯聚大量科技產業與跨國企業，吸引高收入的科技新貴與企業主移居，支撐當地剛性需求。

此外，港湖地區近年有不少新興重劃區與指標型豪宅案推出，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此豪宅交易量較顯抗跌。