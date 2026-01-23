台中扶輪社攜手日本及在地八社 捐274萬助家扶早療升級

愛無國界！台中扶輪社23日攜手日本及在地八社，在家扶台中發展學園舉行「提升重度身心障礙幼兒服務計畫」捐贈儀式。透過國際扶輪全球獎助金(案號GG2578085)，合計捐助新臺幣274萬元，全面強化身障幼兒的早期療育環境。

此次捐贈活動，串聯了日本東大阪扶輪社，以及國際扶輪3461地區的台中中央社、台中省都社、台中文心社、台中市政社、台中大屯社、台中向上社、台中惠來社、台中中區社等共八個友社共同參與。

今日的捐贈儀式，由國際扶輪3461地區總監蔡陽明、台中扶輪社社長蔡三章、日本東大阪扶輪社會長奧田昌義，以及家扶基金會執行長周大堯等人共同見證。

蔡三章強調，此次跨國與在地友社的通力合作，充分展現扶輪社「服務人類」的精神，將愛心資源精準投入第一線，守護慢飛天使健康成長。

近年家扶台中發展學園內重度及極重度身障幼兒比例增加，孩子多有行動與生活自理困難。此次資助重點聚焦於安全環境： 全面優化教室設施，降低教保人員搬抱造成的職業傷害；專業支持：強化復健訓練、行動及吞嚥安全，提供高品質早期療育。

蔡三章說，本計畫預計執行三年，預計可達成幼兒服務累計1萬1,520人次、復健訓練6,900人次、家長服務2,100人次。