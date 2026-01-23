台灣首屆AI創新百強出爐！98企業引領「由硬帶軟」轉折…國發會盼成人工智慧島

首屆「AI創新百強」評選，日前於遠東香格里拉飯店舉行盛大頒獎典禮，表揚98家AI應用表現卓越的企業。國家發展委員會副主任委員詹方冠與數位發展部主任秘書胡貝蒂親臨致詞，肯定得獎企業在AI轉型的努力，期許台灣從AI硬體強國邁向軟硬整合的應用強國。

這是台灣史上第一次聚焦企業AI應用的大規模評選，從445件提案中，歷經36位頂尖評審、120天嚴格審核，最終選出橫跨製造、金融、服務、資通訊、新創五大領域的98家企業，為台灣AI發展樹立標竿。

政府力挺AI創新 盼台灣成為AI應用標竿

國發會副主委詹方冠致詞時強調，「台灣過去憑藉半導體在國際上佔有一席之地，若要延續這份話語權，AI將是唯一的趨勢」。政府正積極推動「AI新十大建設」，以大帶小策略深耕軟體應用，並重點佈局量子運算、矽光子及智慧機器人等前瞻技術，期許公私協力將台灣打造為人工智慧島。

數發部主秘胡貝蒂指出，去年底《AI基本法》通過，政府今年將啟動「風險分類框架」，針對隱私保護與營業秘密外洩等疑慮，提供明確指引，建構大眾對AI應用的信任。她期許：「大家在技術發展之餘，能騰出手來做出更溫暖的事情，將台灣的國力與影響力延展至國際。」

《AI創新百強》評審、前國發會主委劉鏡清也出席頒獎典禮，向企業提出3大建言，「Think Big, Start Small」，藉小成就化解組織阻力；「創造差異化」開發獨特演算法，避免依賴通用工具；「大膽設定KPI」確保實質競爭力提升。

AI創新百強頒獎典禮 得獎企業大合照。

台灣AI應用超乎預期 產業龍頭展現決心

本次評選由Google台灣前董事總經理簡立峰、劉鏡清、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡等36位產官學界權威組成評審團，採書審加決選實體面試的雙層機制，確保評選公正性。

劉鏡清表示：「AI的普及化比我們想像得還高。」從煉鋼、紡織到造飛機，從賞屋、炒菜到賣枕頭，百工百業都在使用AI。簡立峰也坦言，原先擔心台灣存在知用落差，「現在我覺得比我想像中快了一些，整體來看我是樂觀的。」

首度公開！台灣企業AI應用四大關鍵發現

評審團在評選過程中，首度揭露台灣企業AI轉型的真實樣貌：

發現一：長期主義勝過短期ROI CEO決心是一切

百強企業共同特質是「採取長期主義」。在AI發展初期，領導者的決心，遠勝過對投資報酬率(ROI)的追求。BCG台北分公司董事總經理徐瑞廷指出：「如果現在忙著算投報率，很可能在未來輸掉這一仗。現在關鍵是CEO相不相信這件事對未來有幫助，這是everything（一切）。」

發現二：70%企業仍在「淺水區」 進步空間龐大

商周參考麥肯錫、MIT等國際機構研究，設計「企業AI應用五等級」衡量表。觀察百強企業：

淺水區（一、二級）：70%，處於個人工具或部門流程優化階段 深水區（三、四級）：30%，AI深度整合核心業務，實現跨部門決策

評審提醒，若只停留在報帳、文案等基礎應用，對競爭力拉升有限。AI真正價值不只是人員賦能，更是彎道超車的機會。

發現三：製造業與金融業領跑 但產業命題大不同

電子製造業與金融業是走得最快的兩大產業，但各自面對不同挑戰：

電子業：站在輝達、Google肩膀上，目標世界第一 傳統製造業：面對高齡少子化，聚焦師傅與機器的知識傳承 金融業：善用數據優勢，將隱性知識轉化為AI應用 服務業：側重行銷，但須超越文案生成，介入消費決策

發現四：數位化≠AI化 自主訓練AI模型成關鍵瓶頸

多數企業仰賴現成AI工具，極少投入訓練自己的AI模型。龍華科大副校長柯淑芬分析：「數位化是把流程交給軟體，AI化關鍵在於系統能否自己學習、判斷、預測。」這是台灣AI應用必須突破的瓶頸。

從評選到社群 打造台灣AI創新生態系

「AI創新百強」不只是一次評選，更是建立台灣AI創新生態系的起點。為產業提供AI應用的最佳實踐範本。

本屆榜單已於1月15日《商業周刊》封面故事完整公布。第二屆評選預計於2026年第三季啟動。