鴻海電動車版圖擴及日本 與三菱FUSO 合資成立公司 進軍零排放巴士

鴻海（2317）與三菱FUSO卡客車株式會社（MFTBC）昨（22）日宣布合資成立巴士公司。結合雙方資源，在零排放巴士開發、生產、供應鏈管理等方面展開合作，將以鴻華先進開發的MODEL T與MODEL U作為首波合作車款，鴻海電動車版圖首度延伸至日本市場。

現任MFTBC巴士事業部負責人高羅克人 （Katsuto Kora）將擔任新公司執行長。他表示，新合資公司會將日本卓越的工藝精神與鴻海的彈性與技術力結合。以雙方現有的廣泛合作夥伴關係，將在前瞻科技領域有更廣闊的合作機會。「不僅透過持續改良傳統內燃機（ICE）技術，更要推動零排放運輸，帶領FUSO巴士邁向數位化與電動化的新紀元。」

鴻海董座劉揚偉曾表示，鴻海不僅與三菱汽車、三菱FUSO合作，由於鴻海是採用CDMS模式，日本車廠全部都是品牌廠，故日本前十大企業，都是鴻海潛在合作對象，鴻海都不會錯過。

鴻海與MFTBC先前已簽署合作備忘錄，雙方將攜手旗下子公司，三菱FUSO卡車・巴士製造公司（MFBM）與鴻華先進科技，在零排放領域探索戰略合作。雙方昨天共同宣布成立合資公司，代表合作進入下一階段，拚2026年下半年完成交易。

除了現有柴油車產品線外，新公司目標透過加速開發具競爭力的零排放巴士，滿足社會對高品質大眾運輸的需求。新巴士將在日本富山工廠進行開發與生產，採用已有逾90年歷史的「FUSO」品牌，總部設於日本川崎。憑藉在地化的研發、採購、生產與銷售通路，新公司預計將能順利銜接日本的法規、品質標準與客戶需求，加上鴻海在零排放車輛領域的專業技術、高科技實力及全球合作夥伴網絡為強力後盾，確保產品在日本及全球市場取得成功。

MFTBC社長兼執行長Karl Deppen表示： 「我們非常榮幸能與鴻海攜手。 這項合作將整合雙方的優勢，加速我們在巴士領域的轉型。FUSO與鴻海的豐富產業經驗以及科技底蘊結合下，我們將為客戶提供最先進的大眾運輸解決方案，將使新公司成為日本及國際市場公眾交通的先驅。」