新光三越業績 推進千億元

新光三越2025年受到台中氣爆意外影響，去年總業績達830億元，年減13.1%。新光三越副董事長吳昕陽昨（22）日表示，今年營運定調「穩健致遠」，以「實體通路、數位體驗、生態圈及永續治理」四箭齊發，期望2026年能重返成長軌道，目標往千億元邁進。

新光三越昨日舉辦年度展望餐會，吳昕陽說，2026年的營運目標定為「穩健致遠」，新光三越不只要走得更快，而且要「走得穩、走得強、走得久」。

吳昕陽指出，2025年對新光三越來說是艱難的一年，尤其台中店經歷了226天的復業期，「回歸日常」並不容易。他強調，新光三越並未停止努力，去年9月開設的第16家店台南小北門店，在三個月內達成10億元業績，並吸引250萬名來客。

為穩健經營，吳昕陽表示，2026年台中店復業後，將繼續積極維繫主顧客與廠商，力求恢復台中店的業績水準；台中店去年僅營業四個月，業績達132.4億元，仍位居全台百貨第八。

新光三越將以穩固基礎為依託，從四大面向全方位進軍。首先，在「實體通路」方面，今年計畫進行超過15項的店鋪改裝，雖然今年不會開設新店，但將持續評估拓點的可能性。

其次，「數位體驗」將全面導入人工智慧，實現更高程度的科技化，透過全渠道和人們更緊密連結。

第三，關於「生態圈」，新光三越的會員數量即將逾450萬人，而金卡會員已逾1.1萬人，貢獻近兩成業績佔比。今年將加強推動「SKM Points、SKM、Pay、SKM Media」三大利器，並串聯更多零售通路，進一步拓展旅遊與生活服務領域。

最後，在「永續治理」將優化安全流程，確保顧客進入百貨公司時擁有最安全的購物環境。去年新光三越倡導顧客不用購物袋，吸引620萬人參與，並為顧客提供回饋點數，發揮影響力。