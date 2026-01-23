中華電揪伴蓋衛星地面站

電信龍頭中華電信（2412）衛星布局再下一城，昨（22）日宣布與中軌衛星營運商盧森堡SES簽署合作備忘錄（MOU），於台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）O3b mPower地面站（Gateway），強化關鍵通訊基礎建設，同時評估成立「衛星創新實驗室」，加速台灣衛星供應鏈打入SES全球供應鏈。

過往國際衛星地面站較少直接落地台灣，OneWeb透過日、泰等地面站提供台灣服務，中華電信近年積極爭取SES及OneWeb在台灣設置地面站。

中華電信網路技術分公司總座賈仲雍指出，SES將分享其荷蘭海牙衛星創新中心在系統建置與營運管理方面的實務經驗，展示多軌道衛星通訊整合、雲端連結、邊緣運算、物聯網（IoT）資料分析，及自動化機器視覺等前瞻應用成果。他表示，與SES合作設置北亞地區首座第二代中軌衛星地面站，能大幅提升台灣中軌衛星數據傳輸容量與服務效能。