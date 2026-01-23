賓士：豪車市場 會比去年好

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）昨（22）日表示，雖然因為關稅不確定，消費者觀望，但台灣經濟力雄厚，今年豪華車市場相當樂觀，表現可望優於去年。

25項世界紀錄概念車CONCEPT AMG GT XX快閃台北，台灣賓士昨日並預告《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》特展即將登場。特展將於24、25 日，在台北松菸文創園區三號倉庫限時舉辦。

賴恩凱指出，2025年台灣車市極具挑戰，台灣賓士仍以全年掛牌數22,900輛的表現，再次穩居台灣歐系豪華車品牌領導地位，展現品牌在逆風環境下的穩健銷售實力。對於今年豪華車市場，有信心比去年更好。關稅議題仍是市場矚目的焦點，目前有五款車來自美國，約占賓士在台銷售的25%，關稅確定後，將對銷售有正面效果。他強調，若台灣對美國進口車關稅調降，台灣賓士也會反應關稅成本調降售價，但歐洲進口車款因不受關稅影響，售價將不調降。

