26年未反映成本 華信、立榮喊漲國內線票價

經濟日報／ 記者黃淑惠余弦妙／台北報導
華信董事長陳大鈞。記者黃淑惠／攝影
華信董事長陳大鈞。記者黃淑惠／攝影

航空成本高漲「撐不住」，華信、立榮航空都已向民航局提出票價調整申請。華信董事長陳大鈞昨（22）日喊話，期待國內線的票價能適度漲價，他建議推動差異票價，國內線航空業者長期營運發展才能更健全。

陳大鈞指出，近年來全球航空業者的營運成本不斷攀高，從人事成本到各種新機採購金額全面走升，成本較疫情前最少增加兩成，但國內線票價因有多重考量而不能隨便調漲，這對國內線的航空業者並不公平。

對於華信航空希望調整國內線票價，交通部民航局昨日表示，已收到業者送件，目前正檢視中，後續也會就業者成本、離島運輸需求與離島居民權益綜合評估。

立榮航空也表示，現行國內線票價除燃油成本有按照油價公式調整外，其他如人力、維修等成本已26年未如實反映於票價上，立榮航空也已向民航局提出票價調整申請，漲幅仍待民航局票價審議委員會決定。

陳大鈞分析，目前的票價及成本結構，國內線載客率要達到94%才能獲利，獲利最穩定則是地勤代理業務，顯示國內線機票售價已經完全不符合成本結構，應該要適度反應票價，才能讓航空公司營運更健全，航空公司才有能力採買新型的飛機來服務旅客。

另外，也期望政策能同步放行，部分國內航線搭乘率長期偏低、導致虧損，希望能停飛。

據了解，華信去年底也已經將票價調整方案送民航局審議，主要是反映成本大幅調漲，人力成本攀升，包括地勤薪資，各種機場服務費用都全面調漲，對於航空公司的營運造成非常大壓力。

陳大鈞進一步指出，有些國內線非常冷門，搭機人數長期偏低，高雄到花蓮曾經出現只有搭載四個人的窘境；根據統計，高雄往返花蓮長期只有兩成載客率，台中到花蓮也僅三成，最慘是台北往返花蓮，平均載客率只有一成。據調查，這些冷門的航線每個月最少賠3,000萬元。

以兩岸小三通費用來看，就可以看出國內線的票價長期處於不合理的情況，國內線機票，65歲以上長者搭乘只要半價，透過這個方式走金廈小三通，長者來回費用約3,000元；如果從台灣買機票直接去廈門，來回最少要1.3萬元起跳；所以國內線的票價也應該要合理化，建議推出居民優惠差異化票價。

票價 立榮航空 民航局

