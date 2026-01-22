不動產聯盟高峰論壇台中登場 業界：今年房市將觸底反彈

不動產界年度指標活動「2026中華民國不動產聯盟高峰論壇」，22日於臺中市政府集會堂盛大登場。業界一致認為，國內房市今年將由谷底反彈，呈現「量增價穩」格局，不過預售市場推案恐將減少約二成。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄直言，近期全台土方之亂、環保等非市場因素干擾，恐進一步打擊建商推案信心。

林正雄指出，去年受政府第七波信用管制政策影響，整體預售交易萎縮八成，中古屋交易也減少三成，全年移轉棟數僅26.2萬棟；他預期今年預售交易可望回流三成，中古屋也將回到正常交易量，全年移轉棟數上看28萬棟。

這場不動產高峰論壇，由臺中市不動產聯盟協會主辦，並偕同市府地政局及臺中市不動產建築開發公會、臺中市不動產仲介經紀公會共同舉辦，此次論壇邀請經濟學家、財金專家專題演講，現場產官學界代表雲集。

臺中市府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席致意，期許透過公私部門的深入對話，深度剖析「川普新秩序」下的全球經貿變革，共同擘劃產業前行方向。

黃崇典指出，此次論壇以「前瞻視野，共榮發展」主軸，特別邀請總體經濟學家吳嘉隆及財信傳媒董事長謝金河，分別就「川普新秩序」下的國際局勢及房市展望進行專題演講。在全球經濟變動與政策推動的雙重影響下，唯有激盪創新思維、推動轉型升級，方能開創不動產業界的共榮新局。

臺中市不動產聯盟協會理事長蘇興民說明，面對城市快速成長，業界更應理性看待市場循環，摒棄短期投機思維，回歸「以人為此、以城市為此」的長期價值。

蘇興民指出，從土地開發、住宅規劃、商業空間配置，到都市更新與公共設施整合，不動產產業扮演的是「城市品質塑造者」的角色，而非單純的市場供給者。

針對產業發展趨勢，林正雄說，面對結構調整及外在環境變化所帶來的考驗，產業仍需保持審慎態度並持續精進專業；只要穩步因應挑戰、累積正向能量，必能在變動中維持穩定發展，為社會創造長遠價值。

針對實務面的政策建言，臺中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒提出三大方針：首先，強化政策預期性，避免短期調控加劇景氣下行風險；其次，以產業鏈整體為思維，推動結構性升級；最後，完善綠色轉型與過渡機制，穩定就業與投資信心。

臺中市不動產聯盟協會創會理事長黃昭閔進一步指出，不動產市場穩定不只是居住或資產問題，更是內需經濟與國家韌性的關鍵支柱，未來須提前因應少子化、高齡化帶來的居住型態轉變。

臺中市不動產仲介經紀公會理事長林志雲也說，產業競爭已從「量的擴張」轉為「質的考驗」，未來發展的關鍵將取決於從業人員的專業能力、反應速度與紮實基此功。

全台土方之亂持續延燒，大台中不動產開發公會理事長蕭成忠抨擊中央「糞坑都不給，還要求擦屁股」，認為土方最終去化問題早已超出單一縣市承擔能力，建議中央應主導成立「土方銀行」或最終去化機制，作為全國營建產業的安全閥。

蕭成忠指出，中央新制要求嚴格、配套卻付之闕如，地方政府被迫自行吸收風險，結果就是土方運不出去、工地停工，衝擊產業與就業。他強調，土方去化牽涉國土規劃、環保、公共工程與產業政策，必須由中央跨部會整合，地方單打獨鬥根本無解。