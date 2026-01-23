會計師看時事／地熱發電 拚當基載綠能

2025年4月，Google宣布與倍速羅得公司（Baseload Capital）簽署台灣首宗企業地熱購電協議（cPPA），採購10MW綠電。此一案例不僅為台灣綠電市場寫下新頁，更將地熱發電推向產業界焦點。隨著AI應用快速擴張，資料中心對電力的需求大幅攀升，穩定、低碳且可預期的電力來源，已成為全球科技企業的核心能源戰略。

除Google外，微軟、Meta與Amazon等國際科技企業近年也積極投入地熱電廠開發，其關鍵考量即在於取得可全天候供電的乾淨能源。

相較於具間歇性的再生能源，地熱發電具備獨特優勢。首先，地熱不受日照、風況或季節更迭影響，為目前唯一可提供全天候穩定供電的再生能源，具備基載電力特性。此外，地熱電廠占地需求低、較不易產生土地整合爭議，相同面積下發電量可達太陽光電的十倍，特別適合地狹人稠之台灣發展。

隨著企業減碳目標持續深化，進一步凸顯地熱發電的戰略價值。繼RE100之後，全球能源管理正邁向門檻更高的「24/7 CFE（Carbon-Free Electricity，全時無碳電力）」新階段，包含Google與微軟皆承諾於2030年達成此目標。相較於RE100僅要求年度用電總量達標，24/7CFE進一步要求企業每小時的電力消耗皆須與零碳能源匹配。在台灣現行以15分鐘為單位結算與時間電價制度下，具備基載綠電特性的地熱發電，成為企業實現此目標的關鍵選項。

這個趨勢也與國際碳盤查標準的演進不謀而合。溫室氣體盤查議定書範疇二指引（GHGProtocol Scope 2 Guidance）為全球企業盤查外購電力間接排放的主要依據，該指引預計於2027年發布的修訂新版，將更強調「逐時匹配（Hourly Matching）」的重要性，要求再生能源憑證須於實際用電相同的小時內簽發與註銷。而地熱具穩定發電特性，發電時段能與用電時段匹配，相較其他間歇性再生能源更能滿足逐時匹配之要求。

然而，在綠電需求快速攀升之際，台灣地熱綠電供給仍相對有限。儘管政府為加速實現2030年再生能源占比30%的政策願景，已將地熱裝置容量目標由200MW大幅上修至1.2GW；惟截至2025年底，實際商轉容量僅約7.5MW。除台電與中油主導的案場外，多數民間開發案仍處於早期階段，尚未形成規模化供給，使地熱綠電在市場中更顯稀缺。

地熱電廠難以規模化的原因，除須克服熱源探勘、鑽探技術與在地溝通等多重門檻外，探勘階段的不確定性更形成了高度的資金門檻。

然而，若能在專案初期優化投資架構與合約分包安排，建立明確可控的風險分攤機制，使各方風險與報酬合理對應，將能有效誘發資本投入。這不僅有助於縮短投資方與融資機構的學習曲線，更將驅動地熱在台灣能源轉型與高科技產業發展的交會點上，發揮關鍵影響力。