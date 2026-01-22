快訊

訴求回歸住宅本質 台中13期新案「臻和康璞玥」受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
13期新案「臻和康璞玥」選擇以截然不同的方式回應自住需求，收到市場關注。記者宋健生／攝影
13期新案「臻和康璞玥」選擇以截然不同的方式回應自住需求，收到市場關注。記者宋健生／攝影

在住宅產品普遍追求規模與話題性的市場中，臻和康建設於台中市13期推出新案「臻和康璞玥」，選擇以截然不同的方式回應自住需求。此案由建築師劉柯成全案親自設計，並領銜建設團隊共同執行，從規劃初期即回到居住本身，思考什麼樣的住宅，才能真正被長時間使用，受到市場關注。

「臻和康璞玥」基地位於13期昌明段，緊鄰文中小預定地，周邊以文教、水岸及低密度住宅環境為主，距離大慶捷運站與文心秀泰百貨，車程皆約3分鐘，鄰近環繞超過4萬坪的公園綠地。相較於多數重劃區動輒百戶以上的大型社區，「臻和康璞玥」僅規劃22戶純住宅，讓社區的品質更為精緻。

全案採一層四戶配置，戶戶邊間，27至34坪，規劃2至3房格局，明確鎖定換屋與長期自住族群。建材則選用YKK氣密窗、挪威地暖及三菱節能電梯，並特別採用造價高昂的同層排水工法，讓住戶未來的管路維護，在自家樓層即可解決。同時室內空間更著重採光、通風、動線與生活尺度，讓住宅能夠保持彈性與永續的使用需求。

劉柯成深耕中部地區30餘年，前半段為業主設計房子，後半段自己投入建設開發。他深信：「老二哲學」，推案基地的選擇，以大馬路第二排靜巷，或是學校的第二排為主。

劉柯成指出，近年住宅市場中，公共設施的比重不斷被放大，卻未必與實際的使用情況成正比，反而增加了後續維護與管理的負擔。因此本案選擇不以公設作為價值訴求，而是將資源回歸到住宅本體，讓空間回應真實需求，避免過多的鋪張。

這樣的產品思維「安靜、單純與好維護」，也讓「臻和康璞玥」被視為一種偏向內斂的住宅類型。對於不喜歡吵雜、不期待社交型公設的居住者而言，這樣的規劃反而更貼近生活。特別是高強度工作者，在離開工作場域後，更需要一個能夠安靜休息、不被打擾的居住環境。

劉柯成強調，「臻和康璞玥」並非試圖迎合市場，而是提出一個明確立場：住宅應該落地，回應真實生活。接待中心目前已正式開放，提供對居住品質有清楚想法的自住族群，一個不同於主流市場的選擇。

建築師劉柯成說明住宅設備與排煙設計細節，體現從居住者角度出發的住宅設計理念。記者宋健生／攝影
建築師劉柯成說明住宅設備與排煙設計細節，體現從居住者角度出發的住宅設計理念。記者宋健生／攝影
劉柯成展示「臻和康璞玥」採用的挪威地暖設備，讓居住者有一個溫暖的踩踏環境。記者宋健生／攝影
劉柯成展示「臻和康璞玥」採用的挪威地暖設備，讓居住者有一個溫暖的踩踏環境。記者宋健生／攝影

