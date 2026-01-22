購物商場「頂級賽道」成形 今年迎超大型開發案元年

快訊

中央社／ 台北22日電

中華民國購物中心暨商業地產協會發布台灣購物中心產業白皮書指出，全台年營收超過新台幣100億元的購物中心與百貨約有13家，形成少數大型商場主導的「頂級賽道」；2026年隨著多個萬坪級商場完工，迎來「超大型開發案元年」，產業結構可望出現新變化。

中華民國購物中心暨商業地產協會今天舉辦「台灣購物中心產業白皮書」記者會。協會統計，2025年全台業績超過新台幣100億元的購物中心與百貨約有13家，前3名依序為台北101購物中心240億元、台中大遠百223.7億元、漢神巨蛋185億元。

購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋表示，根據2022至2025年購物中心與百貨營收資料顯示，年營收突破百億元的商場，已形成高度集中的高營收商場結構，這些商場除了具備穩定來客基礎，更反映出在商圈承載力、品牌結構與事件應變能力的差異。

他舉例，原本為全台百貨店王的新光三越台中店，2025年因氣爆事故，停業超過200天，為業績大幅衰退主因，不過即使遭遇事故，實際營業天數為139天，仍可創造132.4億元營收，顯示其單日營收效率與品牌動能，都處於極高水準，新光三越台中店也因氣爆事故，成為檢驗「台中購物中心與百貨商圈承載能力」重要案例。

他也表示，台中大遠百2025年穩坐百貨店后，除了被動接收鄰近新光三越台中店停業人流外，主動出擊更是關鍵，包括引進原屬於新光三越台中店的精品LV快閃店，成為帶動全店營收躍升的火車頭，台中大遠百也因透過靈活的場域調度，成功「接棒」精品購買力，實現營收與市占的雙重突破。

談到2026年預計開幕商場趨勢，蔡明璋說，今年將是台灣購物中心與百貨商場零售的「超大型開發案元年」。隨著多個指標性萬坪商場完工，市場焦點將從都會核心轉向衛星城鎮的區域中心化，並透過「超大型規模」與「高占比娛樂體驗」，建立電商難以跨越的實體護城河。

他指出，預計在2026年開幕的萬坪商場，包括遠東Garden City的B區全棟百貨，規劃逾萬坪空間，為大巨蛋零售版圖的重要核心區域，也是營業面積最大的區域，另一家受矚目百貨，是總投資破新台幣百億元的台中漢神洲際購物廣場，為漢神首度跨出高雄地區的全新據點，以及台灣三井於高雄鳳山興建全台第3座LaLaport購物中心等。

