路易莎火鍋插旗台中 「丹生炊事」進駐台中麗寶福容大飯店

路易莎集團（2758）旗下人氣文青鍋物「丹生炊事」，1月23日將正式進駐台中麗寶福容大飯店。推出多項超值加價優惠，凡點用任一套餐，加價129元即可享有蛤蜊一斤；指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5oz的肉量，直接升級為澎湃13oz超大肉盤，為饕客帶來份量與美味兼具的鍋物饗宴。

路易莎集團近年多品牌布局陸續開花結果，「丹生炊事」自2020年疫情期間誕生以來，憑藉對「原湯鍋物」的堅持迅速累積口碑。品牌強調不使用調味粉，而是以真材實料、匠心熬煮呈現食材原味。此次進駐台中麗寶福容大飯店，也象徵品牌正式啟動全省布局計畫，未來將持續拓點高雄，穩健擴展全台版圖。

丹生炊事的誕生，來自創辦人黃銘賢對鍋物的高度講究。熱愛健身、同時偏好鍋物料理的他，發現市面上多以調味粉快速堆疊風味，於是決心打造一間「喝得出原味」的鍋物品牌。為了熬出真正濃郁卻清爽的湯頭，他特別訂製直徑133公分、可同時熬煮30隻雞的蒸氣鍋爐，長時間慢火燉煮，只為萃取最純粹的食材精華。

在丹生，每一鍋原湯都是料理精華的起點，黃銘賢率領團隊精心研發反覆測味，調整出食材風味的黃金比例。用餐尾聲更會為顧客煮上一碗雜炊粥，讓米飯完整吸收湯底精華。黃銘賢笑說：「那一碗粥，就能證明這鍋湯的品質。」

在湯底選擇上，丹生炊事共推出七款好湯底，包括以台產白甘蔗與多款新鮮蔬果、昆布熬煮而成、甘香清甜的「甘蔗清原湯」，以及老母雞搭配十全藥膳燉煮10小時、濃郁滋養的「十全溫補熬雞湯」；另有以無添加豆漿結合川味擔擔醬的「擔擔鹹豆漿」，以及多款花椒與辣椒慢炒熬製、香麻圓潤的「川椒紅香湯」。此外，還提供古法醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉鍋」、醬香回甘的「日式壽喜燒」，以及整瓶米酒入鍋、酒香溫潤不油膩的「燒酒雞鍋」，完整展現丹生炊事對原湯風味的多元詮釋。

丹生炊事品牌創始店位於新板傑仕堡，近200坪的寬敞空間搭配文青風格設計，自開幕以來不僅鍋物表現備受肯定，舒適氛圍更成為網紅打卡名店。延續品牌一貫重視用餐體驗的理念，麗寶店在空間設計上，特別採用日式風格打造，巧妙運用木質元素、溫潤色調與簡約線條，營造靜謐而舒適的用餐氛圍，讓消費者能在放慢步調的環境中，細細品味鍋物的原湯美味。

除了對湯頭與空間的講究，從選材、熬煮到上桌，以長時間慢火燉煮萃取食材原味，呈現濃郁卻清爽、層次分明的風味表現。搭配嚴選肉品與用餐尾聲的雜炊粥，完整展現一鍋湯從開始到最後一口的價值。麗寶店的開幕，不僅是一間新門市的誕生，更邀請消費者在舒適場域中，細細品味一鍋真正來自原味食材的好湯。

丹生炊事為路易莎集團與台中麗寶福容大飯店，繼青焰炭火熟成牛排與路易莎咖啡之後，攜手合作的第三個餐飲品牌，展現雙方在餐飲與場域經營上的高度互信與長期合作基礎。未來也將持續深化多元的策略聯盟發展。

路易莎集團旗下目前已有八個子品牌，包括丹生炊事（2 間）、青焰炭火熟成牛排（6 間）、初泰 Pikul（3 間）、Selfroom Workoutplace（1 間）、玖仰茶食文化（8 間）、SUN BERNO 光焙若蔬食（3 間）、Louisa Bakery（2 間），以及去年底甫開幕的「白霧時光」（1 間）。