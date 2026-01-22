漢來美食再展新品牌「聚薈所」 為南港宴會市場訂錨

漢來美食（1268）推新品牌「聚薈所」，台北漢來大飯店二樓預約制包廂餐廳即將於2月正式營運。隨著南港「四鐵共構」優勢與產業聚落效應成形，區域宴會需求爆發，「聚薈所」瞄準企業春酒、產品發表、VIP家宴與精緻婚禮市場，以高私密度包廂與競爭力價位切入，成為南港宴會經濟的重要新據點。

漢來美食總經理林淑婷22日表示，將二樓原本要經營餐廳的位置設定成為「全預約制」包廂的想法，是因為進駐南港區經營宴會廳和「東方樓」高級粵菜餐廳之後，發現市場對於高私密性的包廂有著非常大的需求，尤其是座位數在10-20人的中大型包廂，經常得提前一、兩個月卡位才能訂到。加上大型購物中心LaLaport開幕之後，精品及化妝品廠商也有針對VIP顧客需要具隱密性包廂的需求，因此，具備優質餐飲服務和舒適空間的包廂就成為最搶手的選擇。

南港受惠於東區門戶計畫成熟，從傳統工業與展場區，快速轉變為企業總部、科技與生技園區匯聚的商務核心。漢來美食指出，今年南港宴會檔期需求強勢成長，甚至熱門日期已排到年底，以台北漢來宴會廳為例，全年除例行養護日外幾乎「天天有活動」，顯示南港已成台北高端宴會新戰場。

相較信義區，南港具「商務密度高＋交通便利性強」兩項難以取代的優勢，企業選擇在南港舉辦會議、尾牙或發布會，能大幅減少跨區通勤成本，對中南部員工與海外主管更具吸引力。就婚宴市場來看，不少新人偏好交通便捷、具景觀或戶外證婚區的精緻小型婚宴，讓南港的包廂市場進一步升溫。

「聚薈所」位於台北漢來大飯店二樓，規畫五間9～36坪包廂，可容納10人、14人、18人與24人等不同規模，並配備獨立客廳、化妝室、高規隔音與音響設備。其中一間小型宴會廳可容納3～4桌，設投影與簡報設備，適合小型發表會、團體聚餐與VIP活動，切入南港長期缺乏的高端包廂供給。

展望後市，漢來美食看好南港將成為「台北第二大宴會經濟圈」。隨著南港軟體園區、國家生技園區、商辦與百貨陸續完工，企業活動、VIP接待、精緻婚宴與品牌包廂需求將持續成長。漢來美食也透露，將持續研發主題菜單，並強化「量身訂製」的宴會服務，力求在競爭激烈的南港宴會市場脫穎而出。