集盛處分桃園觀音土地建物 宜進5.77億元得標
紡織廠宜進今天公告，投標取得桃園觀音區的土地及建物，總交易金額新台幣5.77億元，交易相對人為尼龍廠集盛。
宜進今天表示，此次取得桃園觀音土地面積約2456.87坪，建物面積約896.97坪，未來用途將設立研發中心，以及部分出租或開發，以增加公司利益。
宜進近年淡出生產事業，轉型不動產投資與開發。
集盛面對中國化纖產能過剩，也積極轉型升級，一方面大砍尼龍6酯粒產能，全力轉進高階的尼龍66（PA66）市場。另外集盛董事長蘇百煌在去年底的法說會中也預告，將加強資產活化。集盛去年11月公告擬處分桃園市觀音區工業區的閒置土地及地上建物。
