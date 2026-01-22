淡海要蓋大遠百？地圖赫見「SOGO 淡新店」 新北議員查證全說了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡海新市鎮示意圖。記者游智文／攝影
淡海新市鎮示意圖。記者游智文／攝影

近日有細心網友在Google地圖上意外發現「遠東SOGO新北淡新店」的標籤，位置就在淡海輕軌淡水行政中心站旁，消息一出瞬間在社群炸鍋，網友紛紛敲碗問「遠百真的要來了？」對此，新北市議員鄭宇恩第一時間查證，真相也隨之曝光，結果恐怕要讓大家失望了。

鄭宇恩在臉書表示，目前在輕軌淡水行政中心站旁，除了正在興建的淡金安居社會住宅，另外有兩筆土地，經她向相關主管機關了解，其中捷運開發區，目前由新北市政府捷運工程局辦理，去年底已舉辦招商說明會，正製作招商文件，預計今年3月公告招商、8月開標。經評選確認投資人後，才能確定開發大樓規劃內容。

另外產業專用區部分，由內政部國土署經管，目前招商方案仍在內部評估中。兩筆土地均尚未有明確得標業者，也就是沒有決定由特定百貨進駐的情況。

儘管此次「SOGO進駐淡海」落空，但市場仍普遍看好淡水的後市發展。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，淡水具備房價親民、人口紅利、公共建設三大優勢，根據戶政司統計，淡水是全台淨遷入人口數最多的行政區，穩定的居住人口，為區域房市與商圈發展奠定相當堅實的基礎。

在公共建設方面，除淡海輕軌、淡北道路、淡江大橋的建設規劃外，淡水更被列入「新北大巨蛋」的選址評估範圍，雖然目前尚未定案，但足以反映政府對淡水的重視程度。

另外，淡海新市鎮近年人口快速增加，大型賣場也加速進駐，除了家樂福之外，全聯也在海都廣場開設全聯海都店，另並計畫在後洲路開設全聯後洲店，目前已動工，預計今年年底加入營運。

莊思敏表示，從長線來看，受惠於北士科及輝達（NVIDIA）的開發建設，淡水憑藉地緣與房價優勢，未來有望承接大量就業族群的外溢居住需求，再加上各項交通與公共建設逐步落實，房市前景值得期待。

圖／翻攝自google地圖
圖／翻攝自google地圖

