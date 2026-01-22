雲豹能源小金雞台普威能源 喜獲48MW光儲EPC案

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

雲豹能源（6869）旗下系統級儲能子公司台普威能源，憑藉成熟的系統整合與工程管理實力，成功取得一項大型光儲工程統包（EPC）案，本案總規模達48MW／185.7MWh，係配合和暄綠能（HEXA Renewables）光儲整合專案執行，展現台普威於光儲整合與系統級儲能工程領域的專業實力。和暄綠能為國際再生能源平台之一，長期於台灣推動多元再生能源與儲能整合專案，本次合作亦反映台普威在相關工程執行與專案整合方面，具備成熟經驗。

本案為大型光儲整合工程，設置儲能容量達48MW/185.7MWh，預計今年上半年動工。透過大規模儲能系統導入，可進行削峰填谷調節間歇性電力，有助於提升電網調度彈性與整體韌性並提升光電滲透率。本案隨工程進度推進將為集團挹注可觀的工程營收動能，完工後亦可望成為全台最具代表性的光儲整合工程之一。

台普威能源總經理馮浩翔表示，台普威具備頂尖的系統整合實力，結合紮實的專案管理、施工協調與工程品質控管專業及經驗，得以率先於2023年12月攜手母公司雲豹能源完成台灣首件光儲案併網；本次承攬之光儲統包工程，係作為和暄綠能光儲整合專案的重要一環，屬目前國內規模最大的光儲整合工程之一。再次印證台普威在儲能系統的工程與維運整合能力，並反映其於相關領域累積之成熟經驗。

除台灣首件光儲案外，台普威亦在台打造多起前瞻性儲能示範案及指標案場，包括台灣首批自動頻率控制（AFC）案場、台電首案上線變電所儲能自建案場，以及200MW/335MWh的大型儲能案場等，充分展現台普威在多元儲能應用場景中，擁有全方位的技術整合與執行實力。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，從集團整體布局來看，隨著再生能源占比持續提升，系統級儲能已成為支撐能源轉型與電網穩定的關鍵基礎建設。此次台普威成功承攬全台最大光儲工程統包，不僅鞏固集團在國內儲能市場的關鍵地位，也為後續拓展海外儲能市場奠定重要實績基礎。

譚宇軒指出，集團將以台灣大型光儲與電網級儲能工程經驗為基礎，持續深化技術整合與營運能力，並加速推動儲能事業向海外具成長潛力的市場延伸，逐步建立可複製、可擴張的海外營運模式，擴大整體成長動能，為全球能源轉型提供具規模化與落地力的整合解方。

