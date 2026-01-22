福泰集團拓版圖！嵨開安旅今開幕拚次年轉盈 希爾頓案最快10月啟動

福泰飯店集團旗下全新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」22日正式開幕，成為集團全台第9個據點。董事長廖炳燿表示，新館平均房價設定每晚7,000～8,000元，開幕首年以品牌建立與營運磨合為主、第二年目標轉入獲利。集團同步推進台南「Signia by Hilton」合作案，最快將於今年10月啟動，為福泰下一階段的重要拓點。

廖炳燿指出，旅宿業的核心挑戰仍在於缺工，福泰近年已逐步調整內部作業流程，減輕人力負擔，並強化員工訓練。他表示，在AI技術全面導入的環境下，營運效率提升確實重要，但服務品質仍是旅宿業競爭關鍵，因此集團會優先確保人力穩定，而非追求快速擴張。

他認為，台灣觀光市場雖有不少挑戰，但今年景氣有望優於去年；若政府與業者共同規劃具吸引力的旅遊方案，有機會帶動國外旅客數進一步回升。他以日本為例指出，全球觀光市場普遍存在城鄉落差問題，台灣亦需透過更強的內部營運模式與服務升級來提高總量。

此次開幕的嵨開安旅為福泰集團自創品牌，定位中高端市場，鎖定商務客與城市短旅客層。館內規劃111間客房，強調空氣與飲水設備升級以滿足疫後消費者對住宿品質的需求。對於新館的財務預期，他表示，開幕首年視為調整期、第二年開始可望損益轉正。

至於集團下一個重點案——台南 Signia by Hilton，為福泰與希爾頓集團的首次策略合作。該案承租自國泰人壽（原大億麗緻酒店大樓），去年11月簽訂委託管理合約，為Signia品牌在亞太地區的首站。福泰表示，新案預計最快今年10月啟動，屆時將成為集團第10處據點。

福泰飯店集團成立於2004年，目前在全台共營運9家飯店，旗下涵蓋「桔子商旅」3家、「福泰商旅」3家，以及休閒度假旅館「礁溪山形閣」與「福泰翡翠灣」。集團近年同步推動國際合作與新品牌布局，包括與希爾頓簽約、預計於2026年開出亞洲首間「Signia by Hilton」，以及本月正式啟用的台北「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，持續擴大中高端市場版圖。