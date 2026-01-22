回溫訊號浮現 中鴻2月盤價調升、鋼市拚穩定向上

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鴻董事長朱敏。記者林政鋒／攝影
中鴻（2014）22日開2月盤價，內銷每公噸調漲300元至500美元，外銷視區域市場行情調整。中鴻緊跟中鋼（2002）開漲盤，市場樂觀看待，認為有望終結長期觀望氣氛，更反映全球經濟成長向上，尤其台美關稅紅利釋放，亞洲粗鋼供給收縮等多重利多支撐下，鋼市有機會跨越谷底、穩定復甦。

中鴻指出，國際貨幣基金(IMF)發布最新預測，上調2026年全球經濟成長預測至3.3％、上調0.2%，反映各國已擺脫去年貿易與關稅混亂的影響，預計全球經濟溫和復甦態勢不變。

另，台美關稅談判達成協議，對等關稅調降為15%且不疊加，包含工具機、機械、手工具等鋼材相關產業，將有望受惠關稅下降而擴大競爭優勢。

供需方面，根據大陸國統局數據顯示，2025年累計粗鋼產量年減4.4%至9.61億公噸，下降4,428萬公噸，連續第二年下滑，且時隔6年再度跌破10億公噸。

此外，日前大陸國家發改委表明，將研究制定推出2026-2030年擴大內需策略實施方案，料將加速鋼市供需趨於平衡，有利亞洲行情逐步回溫。

中鴻指出，整體來看近期鐵礦砂價格小幅盤整，澳洲煤礦則受天氣影響，行情突破每公噸230美元，整體煉鋼成本保持高位，加上寶鋼及鞍鋼針對3月盤價提漲，預示後續鋼價支撐轉強，為提振市場信心並反映鋼市展望，同時考量春節工時與下游產銷規畫，本次內外銷盤價溫和調漲，並預留後續成長動能。

上市鋼廠主管說，中鴻22日盤價調整採取「溫和、穩健」的調薪策略，內銷熱軋與冷軋每公噸調漲300元、鍍鋅漲500元；外銷部分則依地區與產品別適度提漲，此舉被視為產業回溫的明確信號，值得市場注意。

中鴻 關稅

