成本高漲「撐不住」 華信董座陳大鈞：國內線票價要適度調整

「撐不住」成本高漲，華信董事長陳大鈞喊話，期待國內線的票價能適度的調整，航空公司的營運成本近年來增加2成，票價不能調漲，長期對國內線為主的航空業者並不公平，目前國內線的票價載客率要達到94%才能獲利；也期望政策能放行，搭乘率太低的航線能讓航空公司停飛，這些航線成為航空公司不能承受之痛。

據了解，華信去年十一月底調漲票價方案請民航局審議，主要是反應成本大幅調漲，人力成本攀升外，地勤、台勤都調漲，對於航空公司的營運造成非常大壓力，所以調漲價格是國內航空業者逼不得已的一條路。

陳大鈞表示，有些國內線非常冷門，搭機人數過少，有一天曾經出現高雄到花蓮只有搭載四個人，根據統計，高雄到花蓮只有2成，台中到花蓮3成，台北到花蓮只有1成；因為花蓮機場到市區距離很遠，又沒有便宜的大眾交通工具，所以民眾都不太愛搭，這些航線成為航空公司不能承受之痛。中、花及高花每個月最少賠3千萬元。

尤其，現在又開始恢復兩岸小三通，65歲以上走金廈小三通只要3,000元，如果是從台灣買機票去最少要1.3萬元到1.5萬元，所以國內線的票價也應該要合理化，應該要推離島居民優惠差異化票價。