快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北車聯合演練 警局發布 CBS 告警、強化共構區應變能力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
中正第一分局及捷運警察隊啟動快打警力，迅速制服並逮捕暴徒。北市政府警察局／提供
中正第一分局及捷運警察隊啟動快打警力，迅速制服並逮捕暴徒。北市政府警察局／提供

為因應「1219事件」，並全面檢視大型交通樞紐面對突發治安事件之應變作為，臺北市政府警察局22日於台北車站共構區辦理跨單位聯合演練，針對捷運及地下空間可能發生之重大暴力事件，實施完整應變流程測試。

北市政府警察局表示，這次演練以驗證台北車站共構區內「四鐵四街一微風」所建立之自衛聯防體系為重點，測試各單位於第一時間的通報、疏散引導及初步應處能力，並檢視與警察局分工合作之實際運作情形，以防止民眾遭受進一步傷害。

演練期間，警方首次於台北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能迅速向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。

同時，警察局藉由本次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及現場狀況回報臺北市政府及內政部警政署之通報機制，確保指揮體系運作完整、資訊傳遞即時。另本局捷運警察隊現已可即時調閱臺北大眾捷運股份有限公司之錄影監視系統畫面，並積極執行捷運公司監視器擴大介接至本局各分局錄影監視系統之工作。

演練結果顯示，各參演單位依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。警察局局長林炎田表示，未來將持續透過演練精進應變作為，並滾動式檢討CBS等告警機制運用時機，以確保市民與旅客安全。

警察 台北車站 捷運

延伸閱讀

北車無差別攻擊演習結束 蔣萬安替基隆消防小隊長詹能傑默哀1分鐘

北車無差別攻擊演習 專家：只離10公尺一定「不要跟他肉搏」

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

相關新聞

走出谷底 新光三越今年業績挑戰1000億元

走過台中店氣爆意外，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，去年對新光三越來說不是一個好過的年，也是特別不容易的一年，雖然有...

住展：雙北新案公設比創高 台北市4成以上占1成

住展雜誌統計，2025年公開的雙北市新成屋、預售屋建案，統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天平均公設比，台北市為...

中豐交流道通車破解交通瓶頸 信義房屋：三區最受惠

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、...

聯上斥資65億取得高雄捷運 O9 站聯開案 獲利更上層樓

聯上（4113）斥資65億取得高雄捷運橘線O9站A基地聯開案，獲利更上層樓；全案22日與高雄市政府簽約，正式插旗苓雅運動...

中豐交流道通車了 房仲點名桃園三地區受惠

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、...

台灣高鐵入選全球百大永續企業 運輸交通基礎設施雙料第一

2026「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations i...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。